Акции First Republic Bank обвалились в цене на 30 процентов
Стоимость акций First Republic Bank обвалилась в цене на 30 процентов в пятницу
© AP Photo / Jeff ChiuОтделение First Republic Bank в Сан-Франциско, США
© AP Photo / Jeff Chiu
Отделение First Republic Bank в Сан-Франциско, США. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Акции американского First Republic Bank (FRB) падают практически на треть, следует из данных торгов.
Так, к 18:13 мск стоимость одной акции FRB обвалилась на 30,37 процента — до 4,31 доллара.
Поводом для этого стала новость о том, что Федеральная корпорация страхования вкладов, скорее всего, намерена взять First Republic Bank под управление. На этом фоне торги пришлось приостановить из-за волатильности, а затем акции банка перешли к резкому снижению.
FRB оказался под давлением из-за опасений по поводу банковского сектора. Так, 24 апреля он сообщил о падении объема депозитов за квартал со 176,43 до 104,47 миллиарда долларов, притом что получил помощь от американских банковских гигантов — Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. В результате 25 апреля акции подешевели почти наполовину, на следующий день — еще на треть, а 27 апреля последовало восстановление на 8,8 процента. В целом за неделю (в прошлую пятницу торги завершились на отметке 14,26 доллара) бумаги FRB они потеряли более двух третей стоимости. При этом в феврале они торговались на уровне 123 доллара.
Такая ситуация — следствие мартовских событий, когда обанкротились и закрылись сразу несколько крупных американских банков — Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature Bank. Затем кризис перекинулся в Европу, из-за чего Центробанку Швейцарии пришлось организоваnm поглощение Credit Suisse банком UBS.