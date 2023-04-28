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Акции First Republic Bank обвалились в цене на 30 процентов - РИА Новости, 28.04.2023
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18:51 28.04.2023 (обновлено: 19:18 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/aktsii-1868585631.html
Акции First Republic Bank обвалились в цене на 30 процентов
Акции First Republic Bank обвалились в цене на 30 процентов - РИА Новости, 28.04.2023
Акции First Republic Bank обвалились в цене на 30 процентов
Акции американского First Republic Bank (FRB) падают практически на треть, следует из данных торгов. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:51
2023-04-28T19:18
экономика
сша
first republic bank
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Акции американского First Republic Bank (FRB) падают практически на треть, следует из данных торгов. Так, к 18:13 мск стоимость одной акции FRB обвалилась на 30,37 процента — до 4,31 доллара. Поводом для этого стала новость о том, что Федеральная корпорация страхования вкладов, скорее всего, намерена взять First Republic Bank под управление. На этом фоне торги пришлось приостановить из-за волатильности, а затем акции банка перешли к резкому снижению.FRB оказался под давлением из-за опасений по поводу банковского сектора. Так, 24 апреля он сообщил о падении объема депозитов за квартал со 176,43 до 104,47 миллиарда долларов, притом что получил помощь от американских банковских гигантов — Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. В результате 25 апреля акции подешевели почти наполовину, на следующий день — еще на треть, а 27 апреля последовало восстановление на 8,8 процента. В целом за неделю (в прошлую пятницу торги завершились на отметке 14,26 доллара) бумаги FRB они потеряли более двух третей стоимости. При этом в феврале они торговались на уровне 123 доллара.Такая ситуация — следствие мартовских событий, когда обанкротились и закрылись сразу несколько крупных американских банков — Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature Bank. Затем кризис перекинулся в Европу, из-за чего Центробанку Швейцарии пришлось организоваnm поглощение Credit Suisse банком UBS.
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экономика, сша, first republic bank
Экономика, США, First Republic Bank
Акции First Republic Bank обвалились в цене на 30 процентов

Стоимость акций First Republic Bank обвалилась в цене на 30 процентов в пятницу

© AP Photo / Jeff ChiuОтделение First Republic Bank в Сан-Франциско, США
Отделение First Republic Bank в Сан-Франциско, США - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Отделение First Republic Bank в Сан-Франциско, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Акции американского First Republic Bank (FRB) падают практически на треть, следует из данных торгов.
Так, к 18:13 мск стоимость одной акции FRB обвалилась на 30,37 процента — до 4,31 доллара.
Поводом для этого стала новость о том, что Федеральная корпорация страхования вкладов, скорее всего, намерена взять First Republic Bank под управление. На этом фоне торги пришлось приостановить из-за волатильности, а затем акции банка перешли к резкому снижению.
FRB оказался под давлением из-за опасений по поводу банковского сектора. Так, 24 апреля он сообщил о падении объема депозитов за квартал со 176,43 до 104,47 миллиарда долларов, притом что получил помощь от американских банковских гигантов — Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. В результате 25 апреля акции подешевели почти наполовину, на следующий день — еще на треть, а 27 апреля последовало восстановление на 8,8 процента. В целом за неделю (в прошлую пятницу торги завершились на отметке 14,26 доллара) бумаги FRB они потеряли более двух третей стоимости. При этом в феврале они торговались на уровне 123 доллара.
Такая ситуация — следствие мартовских событий, когда обанкротились и закрылись сразу несколько крупных американских банков — Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature Bank. Затем кризис перекинулся в Европу, из-за чего Центробанку Швейцарии пришлось организоваnm поглощение Credit Suisse банком UBS.
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ЭкономикаСШАFirst Republic Bank
 
 
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