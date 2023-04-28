https://ria.ru/20230428/akkumulyator-1868426916.html

В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк

В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк - РИА Новости, 28.04.2023

В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк

Аккумулятор для мобильных устройств загорелся в рюкзаке у школьницы в Москве, никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор столичной школы №1570 Екатерина... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:49

2023-04-28T12:49

2023-04-28T12:49

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Аккумулятор для мобильных устройств загорелся в рюкзаке у школьницы в Москве, никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор столичной школы №1570 Екатерина Орехова. По ее словам, педагог незамедлительно взяла огнетушитель и самостоятельно потушила возгорание.

https://ria.ru/20230427/gadzhety-1868017853.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва