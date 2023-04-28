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В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк
В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк - РИА Новости, 28.04.2023
В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк
Аккумулятор для мобильных устройств загорелся в рюкзаке у школьницы в Москве, никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор столичной школы №1570 Екатерина... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:49
2023-04-28T12:49
2023-04-28T12:49
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Аккумулятор для мобильных устройств загорелся в рюкзаке у школьницы в Москве, никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор столичной школы №1570 Екатерина Орехова. По ее словам, педагог незамедлительно взяла огнетушитель и самостоятельно потушила возгорание.
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происшествия, москва
В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк
В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк, никто не пострадал