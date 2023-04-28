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В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк - РИА Новости, 28.04.2023
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12:49 28.04.2023
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В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк
В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк - РИА Новости, 28.04.2023
В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк
Аккумулятор для мобильных устройств загорелся в рюкзаке у школьницы в Москве, никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор столичной школы №1570 Екатерина... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:49
2023-04-28T12:49
происшествия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Аккумулятор для мобильных устройств загорелся в рюкзаке у школьницы в Москве, никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор столичной школы №1570 Екатерина Орехова. По ее словам, педагог незамедлительно взяла огнетушитель и самостоятельно потушила возгорание.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк

В Москве у школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк, никто не пострадал

© Pixabay / ReadyElementsСмартфон с зарядным устройством
Смартфон с зарядным устройством - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Pixabay / ReadyElements
Смартфон с зарядным устройством . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Аккумулятор для мобильных устройств загорелся в рюкзаке у школьницы в Москве, никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор столичной школы №1570 Екатерина Орехова.
«
"Двадцать восьмого апреля во время урока математики в рюкзаке у одной из учениц раздался хлопок и произошло возгорание аккумулятора для мобильных устройств", - рассказала Орехова.
По ее словам, педагог незамедлительно взяла огнетушитель и самостоятельно потушила возгорание.
«
"Никто из учеников не пострадал, с ребятами все в порядке. Занятия продолжаются в штатном режиме", - добавила директор.
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