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Ничто не мешало журналистам из пула Лаврова поехать в США, заявила посол - РИА Новости, 27.04.2023
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21:42 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/zhurnalisty-1868292505.html
Ничто не мешало журналистам из пула Лаврова поехать в США, заявила посол
Ничто не мешало журналистам из пула Лаврова поехать в США, заявила посол - РИА Новости, 27.04.2023
Ничто не мешало журналистам из пула Лаврова поехать в США, заявила посол
Посол США в России Линн Трейси в интервью утверждает, что ничто не мешало журналистам пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые получили... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:42
2023-04-27T21:42
в мире
сша
россия
москва
линн трейси
сергей лавров
оон
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси в интервью утверждает, что ничто не мешало журналистам пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые получили американские визы уже после вылета самолета с российской делегацией из Москвы, отправиться в США освещать работу министра в ООН. "Мы выдаем визы, когда получаем соответствующее разрешение. Им (журналистам - ред.) ничто не мешало поехать в США после того, как они получили визы", - сказала посол в интервью газете "Коммерсант". "Я вас уверяю, что мы серьезно относимся к обязательствам принимающей страны ООН. Визы были выданы нескольким журналистам, подавшим заявления в связи с поездкой министра Лаврова", - сказала Трейси. Она отметила, что считает нечестным говорить о том, что у журналистов РФ не было возможности освещать работу министра в ООН, с учетом того, что ряд российских СМИ имеют собственных корреспондентов в Нью-Йорке. "А вообще говоря, в пресс-центре для иностранных журналистов государственного департамента США аккредитовано больше 12 российских СМИ. Из открытых статистических данных видно, что в прошлом году 60 журналистов получили визы, позволяющие им находиться и заниматься репортерской деятельностью в США", - заключила Трейси.
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в мире, сша, россия, москва, линн трейси, сергей лавров, оон, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Москва, Линн Трейси, Сергей Лавров, ООН, Санкции в отношении России
Ничто не мешало журналистам из пула Лаврова поехать в США, заявила посол

Посол Трейси: ничто не мешало получившим визы журналистам из пула Лаврова поехать в США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок на машине посла США в России
Флажок на машине посла США в России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флажок на машине посла США в России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси в интервью утверждает, что ничто не мешало журналистам пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые получили американские визы уже после вылета самолета с российской делегацией из Москвы, отправиться в США освещать работу министра в ООН.
"Мы выдаем визы, когда получаем соответствующее разрешение. Им (журналистам - ред.) ничто не мешало поехать в США после того, как они получили визы", - сказала посол в интервью газете "Коммерсант".
"Я вас уверяю, что мы серьезно относимся к обязательствам принимающей страны ООН. Визы были выданы нескольким журналистам, подавшим заявления в связи с поездкой министра Лаврова", - сказала Трейси.
Она отметила, что считает нечестным говорить о том, что у журналистов РФ не было возможности освещать работу министра в ООН, с учетом того, что ряд российских СМИ имеют собственных корреспондентов в Нью-Йорке.
"А вообще говоря, в пресс-центре для иностранных журналистов государственного департамента США аккредитовано больше 12 российских СМИ. Из открытых статистических данных видно, что в прошлом году 60 журналистов получили визы, позволяющие им находиться и заниматься репортерской деятельностью в США", - заключила Трейси.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Вчера, 21:06
 
В миреСШАРоссияМоскваЛинн ТрейсиСергей ЛавровООНСанкции в отношении России
 
 
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