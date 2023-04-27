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Ничто не мешало журналистам из пула Лаврова поехать в США, заявила посол

Ничто не мешало журналистам из пула Лаврова поехать в США, заявила посол - РИА Новости, 27.04.2023

Ничто не мешало журналистам из пула Лаврова поехать в США, заявила посол

Посол США в России Линн Трейси в интервью утверждает, что ничто не мешало журналистам пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые получили... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:42

2023-04-27T21:42

2023-04-27T21:42

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оон

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси в интервью утверждает, что ничто не мешало журналистам пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые получили американские визы уже после вылета самолета с российской делегацией из Москвы, отправиться в США освещать работу министра в ООН. "Мы выдаем визы, когда получаем соответствующее разрешение. Им (журналистам - ред.) ничто не мешало поехать в США после того, как они получили визы", - сказала посол в интервью газете "Коммерсант". "Я вас уверяю, что мы серьезно относимся к обязательствам принимающей страны ООН. Визы были выданы нескольким журналистам, подавшим заявления в связи с поездкой министра Лаврова", - сказала Трейси. Она отметила, что считает нечестным говорить о том, что у журналистов РФ не было возможности освещать работу министра в ООН, с учетом того, что ряд российских СМИ имеют собственных корреспондентов в Нью-Йорке. "А вообще говоря, в пресс-центре для иностранных журналистов государственного департамента США аккредитовано больше 12 российских СМИ. Из открытых статистических данных видно, что в прошлом году 60 журналистов получили визы, позволяющие им находиться и заниматься репортерской деятельностью в США", - заключила Трейси.

https://ria.ru/20230427/otnosheniya-1868286683.html

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в мире, сша, россия, москва, линн трейси, сергей лавров, оон, санкции в отношении россии