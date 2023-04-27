https://ria.ru/20230427/zhurnalist-1868232345.html

В ВСУ назвали причину ранения итальянского журналиста в Херсоне

В ВСУ назвали причину ранения итальянского журналиста в Херсоне - РИА Новости, 27.04.2023

В ВСУ назвали причину ранения итальянского журналиста в Херсоне

Журналист римской газеты la Repubblica Коррадо Дзунино, раненный во время атаки беспилотника в Херсоне, игнорировал предупреждения украинских военных, сообщили... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:49

2023-04-27T17:49

2023-04-27T17:49

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

антонио таяни

мид италии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Журналист римской газеты la Repubblica Коррадо Дзунино, раненный во время атаки беспилотника в Херсоне, игнорировал предупреждения украинских военных, сообщили в четверг в украинском оперативном командовании "Юг". В среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Дзунино был ранен в Херсоне. Во время атаки погиб украинский журналист Богдан Битик, который был помощником Дзунино. "Как стало известно центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Дзунино не сообщил о своей работе в городе ответственным пресс-офицерам. А уже на месте проигнорировал заблаговременные предупреждения украинских военных об опасности", - говорится в сообщении оперативного командования в социальной сети Facebook*. Также в сообщении говорится, что Дзунино как руководитель был обязан проконтролировать, чтобы участник его группы был не только в жилете с надписью PRESS, но и с броней внутри него. "Но итальянец нарушил правила поведения для журналистов в условиях боевых действий", - говорится в сообщении. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868160557.html

https://ria.ru/20230412/zhurnalisty-1864696362.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область , антонио таяни, мид италии, вооруженные силы украины