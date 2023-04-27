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В ВСУ назвали причину ранения итальянского журналиста в Херсоне - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:49 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/zhurnalist-1868232345.html
В ВСУ назвали причину ранения итальянского журналиста в Херсоне
В ВСУ назвали причину ранения итальянского журналиста в Херсоне - РИА Новости, 27.04.2023
В ВСУ назвали причину ранения итальянского журналиста в Херсоне
Журналист римской газеты la Repubblica Коррадо Дзунино, раненный во время атаки беспилотника в Херсоне, игнорировал предупреждения украинских военных, сообщили... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:49
2023-04-27T17:49
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
антонио таяни
мид италии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Журналист римской газеты la Repubblica Коррадо Дзунино, раненный во время атаки беспилотника в Херсоне, игнорировал предупреждения украинских военных, сообщили в четверг в украинском оперативном командовании "Юг". В среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Дзунино был ранен в Херсоне. Во время атаки погиб украинский журналист Богдан Битик, который был помощником Дзунино. "Как стало известно центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Дзунино не сообщил о своей работе в городе ответственным пресс-офицерам. А уже на месте проигнорировал заблаговременные предупреждения украинских военных об опасности", - говорится в сообщении оперативного командования в социальной сети Facebook*. Также в сообщении говорится, что Дзунино как руководитель был обязан проконтролировать, чтобы участник его группы был не только в жилете с надписью PRESS, но и с броней внутри него. "Но итальянец нарушил правила поведения для журналистов в условиях боевых действий", - говорится в сообщении. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868160557.html
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херсон, херсонская область , антонио таяни, мид италии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Антонио Таяни, МИД Италии, Вооруженные силы Украины
В ВСУ назвали причину ранения итальянского журналиста в Херсоне

В ВСУ утверждают, что раненный в Херсоне итальянский журналист игнорировал предупреждения

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкСъемочная группа тележурналистов
Съемочная группа тележурналистов - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Съемочная группа тележурналистов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Журналист римской газеты la Repubblica Коррадо Дзунино, раненный во время атаки беспилотника в Херсоне, игнорировал предупреждения украинских военных, сообщили в четверг в украинском оперативном командовании "Юг".
В среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Дзунино был ранен в Херсоне. Во время атаки погиб украинский журналист Богдан Битик, который был помощником Дзунино.
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"Как стало известно центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Дзунино не сообщил о своей работе в городе ответственным пресс-офицерам. А уже на месте проигнорировал заблаговременные предупреждения украинских военных об опасности", - говорится в сообщении оперативного командования в социальной сети Facebook*.
Также в сообщении говорится, что Дзунино как руководитель был обязан проконтролировать, чтобы участник его группы был не только в жилете с надписью PRESS, но и с броней внутри него. "Но итальянец нарушил правила поведения для журналистов в условиях боевых действий", - говорится в сообщении.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьАнтонио ТаяниМИД ИталииВооруженные силы Украины
 
 
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