https://ria.ru/20230427/zaderzhanie-1868182911.html

В Свердловской области задержали двоих подозреваемых по делу о пожарах

В Свердловской области задержали двоих подозреваемых по делу о пожарах - РИА Новости, 27.04.2023

В Свердловской области задержали двоих подозреваемых по делу о пожарах

Уголовное дело о нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, возбудили после пожара в свердловском поселке Сосьве, в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:16

2023-04-27T16:16

2023-04-27T16:35

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, возбудили после пожара в свердловском поселке Сосьве, в рамках расследования обстоятельств пожара задержаны двое подозреваемых, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено ещё одно уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Таким образом, в настоящее время в рамках уголовного дела, расследуемого по факту ЧП в поселке Сосьва, правовая оценка случившемуся даётся по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), статье 293 УК РФ (халатность) и статье 219 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователями были задержаны двое местных жителей: 29-летний начальник местной пилорамы и 40-летний специалист по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО.Как рассказали в СК, в четверг исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК России Анатолий Надбитов заслушал доклад об установленных на данный момент обстоятельствах, дав ряд конкретных поручений. Кроме того, Надбитов принял участие во встрече с жителями поселка Сосьвы, пострадавших от последствий пожара.В результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что к октябрю поселок будет восстановлен.

https://ria.ru/20230427/pozhar-1868177821.html

https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868022015.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)