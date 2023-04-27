https://ria.ru/20230427/zaderzhanie-1868040882.html

Источник: Блиновскую задержали в пограничном пункте в Смоленской области

Источник: Блиновскую задержали в пограничном пункте в Смоленской области - РИА Новости, 27.04.2023

Источник: Блиновскую задержали в пограничном пункте в Смоленской области

Блогер Елена Блиновская была задержана рано утром в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области на трассе Минск-Москва, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:08

2023-04-27T10:08

2023-04-27T10:41

происшествия

смоленская область

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

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БРЯНСК, 27 апр – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская была задержана рано утром в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области на трассе Минск-Москва, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Сегодня в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Блиновскую задержали на арендованном авто при попытке пересечь границу."Это Красная Горка, Минск-Москва… Раз задержали (Блиновскую), значит, искали", - сказал собеседник агентства.По его словам, задержание произошло рано утром.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.Отмечается, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868028126.html

смоленская область

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Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва 2023-04-27T10:08 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, смоленская область, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)