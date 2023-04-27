https://ria.ru/20230427/zaderzhanie-1868040882.html
Источник: Блиновскую задержали в пограничном пункте в Смоленской области
Источник: Блиновскую задержали в пограничном пункте в Смоленской области - РИА Новости, 27.04.2023
Источник: Блиновскую задержали в пограничном пункте в Смоленской области
Блогер Елена Блиновская была задержана рано утром в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области на трассе Минск-Москва, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:08
2023-04-27T10:08
2023-04-27T10:41
происшествия
смоленская область
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНСК, 27 апр – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская была задержана рано утром в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области на трассе Минск-Москва, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Сегодня в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Блиновскую задержали на арендованном авто при попытке пересечь границу."Это Красная Горка, Минск-Москва… Раз задержали (Блиновскую), значит, искали", - сказал собеседник агентства.По его словам, задержание произошло рано утром.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.Отмечается, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868028126.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868047870_400:0:1840:1080_1920x0_80_0_0_094f3ae2fbf81b56eabc6455886031cd.jpg
Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
2023-04-27T10:08
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленская область, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: Блиновскую задержали в пограничном пункте в Смоленской области
Блогера Блиновскую задержали в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
БРЯНСК, 27 апр – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская была задержана рано утром в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области на трассе Минск-Москва, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Сегодня в СК
сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Блиновскую задержали на арендованном авто при попытке пересечь границу.
"Это Красная Горка, Минск-Москва… Раз задержали (Блиновскую), значит, искали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, задержание произошло рано утром.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Отмечается, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию