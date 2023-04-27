https://ria.ru/20230427/yazyk-1868096202.html

В УрГПУ обсудили создание центров русского языка за рубежом

В УрГПУ обсудили создание центров русского языка за рубежом - РИА Новости, 27.04.2023

В УрГПУ обсудили создание центров русского языка за рубежом

Первый круглый стол межуниверситетского сообщества по созданию центров русского языка за рубежом провел Уральский государственный педагогический университет в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:47

2023-04-27T12:47

2023-04-27T12:47

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868093974_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_0d3ad784d69a9fccce1adc2e7b2c4561.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Первый круглый стол межуниверситетского сообщества по созданию центров русского языка за рубежом провел Уральский государственный педагогический университет в рамках XIII Евразийского экономического форума молодежи "Многополярный мир в фокусе новой действительности".В дискуссии приняли участие представители 10 государств (Исламская Республика Пакистан, Кыргызская Республика, Центральноафриканская Республика, Лаосская Народно-Демократической Республика, Буркина-Фасо, Восточная республика Уругвай, Республика Эль-Сальвадор, Республика Ангола, Республика Корея) и 16 педагогических университетов Российской Федерации из Барнаула, Воронежа, Глазова, Екатеринбурга, Махачкалы, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары, Саранска, Санкт-Петербурга, Томска, Ульяновска, Шадринска, Ярославля.Участники встречи обсудили поддержку и продвижение русского языка в интересах развития международного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также возможности развития поликультурной компетентности обучающихся в многополярном мире. Круглый стол проходил в очном и онлайн форматах, модератором выступила руководитель проекта "Центр открытого образования" УрГПУ Алена Постникова.Начальник отдела стратегического планирования и сопровождения международных проектов и программ Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Российской Федерации Елена Южакова отметила значимость продвижения русского языка в качестве языка международного общения в Центрах, созданных при поддержке Минпросвещения РФ как ключевого направления Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом.Ректор УрГПУ Светлана Минюрова рассказала об опыте реализации проекта по созданию Центра открытого образования в Исламской Республике Пакистан: "Буквально за несколько дней делегация Уральского государственного педагогического университета провела встречи в посольстве РФ в Исламской Республике Пакистан, Министерстве федерального образования и профессиональной подготовки республики, а также в ряде университетов и профессиональных организаций Исламабада. Результатом переговоров стало подписание меморандума с Министерством федерального образования и профессиональной подготовки Исламской Республики Пакистан, письма о намерениях с Allama Iqball Open University, формирование меморандума с National Skills University".Светлана Алигарьевна подчеркнула, что в рамках дальнейшей реализации проекта к сентябрю 2023 года в столице Республики запланировано создание Центра открытого образования, а также реализация курсов по РКИ, просветительских лекций, посвященных культуре и традициям России, мастер-классов и панельных дискуссий.Посол Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан Данила Ганич поблагодарил Уральский педвуз за сотрудничество и выразил уверенность в том, что проект и дальше будет успешно развиваться: "Мы признательны делегации Уральского педвуза и лично ректору Светлане Алигарьевне Минюровой за укрепление взаимоотношений между Россией и Пакистаном, а также за активную популяризацию русского языка и русской культуры за рубежом путем создания Центра".Директор по академическому планированию и подготовке курсов, директора отдела международного сотрудничества и обмена Allama Iqbal Open University ИРП Dr. Zahid Majeed подчеркнул значимость сотрудничества России и Пакистана – надежных партнеров, десятилетиями развивающих всесторонние взаимовыгодные отношения: "Позвольте поблагодарить от всей души организаторов данного мероприятия, сотрудников Уральского государственного педагогического университета, посольства РФ в Пакистане, чрезвычайного и полномочного посла России в Пакистане - ваши усилия во многом поспособствовали развитию конструктивного диалога между Россией и университетами наших стран".Доктор наук, представитель Исламской Республики Пакистан Асма Навид поблагодарила организаторов за возможность участия в круглом столе, обозначив, что подобные мероприятия способствуют установлению взаимопонимания между странами, народами, культурами: "Создание Центра поможет не только распространению знаний о России, русском языке, литературе и культуре в Пакистане, но и будет открывать многие пути сотрудничества. Знайте, что вы всегда можете рассчитывать на поддержку своих друзей в Пакистане, которые намерены и готовы предоставить вам всю возможную помощь и усилия в этом отношении".Генеральный консул Кыргызской республике в Екатеринбурге Санжар Таниров напомнил коллегам о необходимости международного сотрудничества в 2023 году, объявленном годом русского языка как языка межнационального общения: "Россия и Киргизия продолжают оставаться важными партнерами. Вклад нашей страны в будущее образование на русском языке в Кыргызстане является долгосрочным вложением для укрепления связей между иностранными и нашими народами".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество