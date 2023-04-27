https://ria.ru/20230427/windows-1868019655.html

В России почти полностью прекратились госзакупки Windows

В России почти полностью прекратились госзакупки Windows - РИА Новости, 27.04.2023

В России почти полностью прекратились госзакупки Windows

Российские госзаказчики в 2022 году потратили на закупку операционной системы (ОС) Microsoft Windows 57 миллионов рублей - это на 82% меньше в сравнении с 2021... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T06:58

2023-04-27T06:58

2023-04-27T06:58

экономика

россия

украина

microsoft corporation

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские госзаказчики в 2022 году потратили на закупку операционной системы (ОС) Microsoft Windows 57 миллионов рублей - это на 82% меньше в сравнении с 2021 годом; при этом в первом квартале 2023 года состоялась только одна такая закупка на 31 тысячу рублей, подсчитали для РИА Новости в проекте "Контур.Торги". "А в первом квартале 2023 года состоялась только одна закупка OC Microsoft Windows с контрактом на 31 тысячу рублей", - отмечается там же. Аналитики объясняют это тем, что госзаказчики переходят на отечественные ОС, среди которых наиболее популярны РЕД ОС и Astra Linux. Они созданы на базе зарубежной ОС Linux и обе входят в реестр российского ПО и сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. В исследовании уточняется, что в 2021 году госзаказчики совершили 81 закупку Astra Linux на 92 миллиона рублей и 18 закупок РЕД ОС на 10 миллионов рублей, в 2022 году - 228 закупок Astra Linux на 1,398 миллиарда рублей и 33 закупки РЕД ОС на 44 миллиона рублей. В 2023 году было совершено 50 сделок по закупке Astra Linux на 57 миллионов рублей, а по РЕД ОС - 3 сделки на 11,9 миллиона рублей. В "Контур.Торгах" такой скачок спроса на отечественное ПО связывают с приостановкой продаж новых продуктов Microsoft в России с марта 2022 года. Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20230120/windows-1846312824.html

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экономика, россия, украина, microsoft corporation