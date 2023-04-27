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Суд приговорил экс-помощницу Дворковича к 12 годам колонии за взятки - РИА Новости, 27.04.2023
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14:30 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/vzyatki-1868141838.html
Суд приговорил экс-помощницу Дворковича к 12 годам колонии за взятки
Суд приговорил экс-помощницу Дворковича к 12 годам колонии за взятки - РИА Новости, 27.04.2023
Суд приговорил экс-помощницу Дворковича к 12 годам колонии за взятки
Замоскворецкий суд Москвы приговорил за взятку к 12 годам колонии Анастасию Алексееву - экс-помощницу зампреда правительства России Аркадия Дворковича, сообщили РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:30
2023-04-27T14:30
происшествия
россия
москва
взятка
анастасия алексеева
аркадий дворкович
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил за взятку к 12 годам колонии Анастасию Алексееву - экс-помощницу зампреда правительства России Аркадия Дворковича, сообщили РИА Новости в суде. "Алексеевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 75 миллионов рублей", - сообщили в суде. Помимо этого, суд лишил ее ордена "За заслуги перед Отечеством 2 степени" и запретил занимать должности на госслужбе, "связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных функций". Второй подсудимый, генеральный директор компании "Медполимерпром" Дмитрий Борисов, получил 7 лет условно и штраф почти на 70 миллионов рублей. По версии следствия, Алексеева, бывшая в 2015-2016 годах помощником вице-премьера России, получила взятку от другого фигуранта дела "в виде оказания услуг имущественного характера": за его счет она слетала в отпуск на Пхукет и Доминикану, потратив свыше 4 миллионов рублей. Вознаграждение предназначалось за снятие запрета в России на продажу определенных медицинских препаратов. Алексееву арестовали в феврале 2020 года.
https://ria.ru/20230427/vzyatka-1868012645.html
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происшествия, россия, москва, взятка, анастасия алексеева, аркадий дворкович
Происшествия, Россия, Москва, Взятка, Анастасия Алексеева, Аркадий Дворкович
Суд приговорил экс-помощницу Дворковича к 12 годам колонии за взятки

Суд приговорил экс-помощницу Дворковича Алексееву к 12 годам колонии за взятки

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил за взятку к 12 годам колонии Анастасию Алексееву - экс-помощницу зампреда правительства России Аркадия Дворковича, сообщили РИА Новости в суде.
"Алексеевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 75 миллионов рублей", - сообщили в суде.
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Помимо этого, суд лишил ее ордена "За заслуги перед Отечеством 2 степени" и запретил занимать должности на госслужбе, "связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных функций". Второй подсудимый, генеральный директор компании "Медполимерпром" Дмитрий Борисов, получил 7 лет условно и штраф почти на 70 миллионов рублей.
По версии следствия, Алексеева, бывшая в 2015-2016 годах помощником вице-премьера России, получила взятку от другого фигуранта дела "в виде оказания услуг имущественного характера": за его счет она слетала в отпуск на Пхукет и Доминикану, потратив свыше 4 миллионов рублей. Вознаграждение предназначалось за снятие запрета в России на продажу определенных медицинских препаратов.
Алексееву арестовали в феврале 2020 года.
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