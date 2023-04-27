https://ria.ru/20230427/vuz-1868038460.html
Фальков рассказал о выделении бюджетных мест вузам новых регионов России
Фальков рассказал о выделении бюджетных мест вузам новых регионов России - РИА Новости, 27.04.2023
Фальков рассказал о выделении бюджетных мест вузам новых регионов России
Вузам новых регионов на 2023-2024 учебный год выделено более 36 тысяч бюджетных мест, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:59
2023-04-27T09:59
2023-04-27T11:46
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вузам новых регионов на 2023-2024 учебный год выделено более 36 тысяч бюджетных мест, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.Он напомнил, что студенты из новых регионов при поступлении имеют право выбора - они могут поступить как по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), так и по результатам вступительных испытаний, установленных вузами самостоятельно.По словам министра, дети военнослужащих по контракту, участников специальной военной операции могут пойти на обучение по программам бакалавриата и специалитета на места в пределах отдельной квоты, по отдельному конкурсу, а в некоторых случаях дети могут быть зачислены и без результатов ЕГЭ.
https://ria.ru/20230427/vuz-1868036520.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Фальков рассказал о выделении бюджетных мест вузам новых регионов России
Фальков: вузам новых регионов выделили более 36 тысяч бюджетных мест на 2023-2024 год
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вузам новых регионов на 2023-2024 учебный год выделено более 36 тысяч бюджетных мест, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
«
"Действительно, у нас в этом году впервые есть распределение на новые территории, новые регионы и всего выделено 36 194 места из 620 278 мест", - сказал Фальков на пресс-конференции, посвящённой приемной кампании в вузы.
Он напомнил, что студенты из новых регионов при поступлении имеют право выбора - они могут поступить как по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), так и по результатам вступительных испытаний, установленных вузами самостоятельно.
По словам министра, дети военнослужащих по контракту, участников специальной военной операции могут пойти на обучение по программам бакалавриата и специалитета на места в пределах отдельной квоты, по отдельному конкурсу, а в некоторых случаях дети могут быть зачислены и без результатов ЕГЭ.
«
"В этом году мы также окажем максимальное содействие детям и родственникам тех, кто участвует в специальной военной операции с тем, чтобы они могли максимально комфортно поступить и получить высшее образование", - заключил глава Минобрнауки России.
Фальков пообещал кардинальные изменения в приемной кампании в 2024 году