https://ria.ru/20230427/vuz-1868038460.html

Фальков рассказал о выделении бюджетных мест вузам новых регионов России

Фальков рассказал о выделении бюджетных мест вузам новых регионов России - РИА Новости, 27.04.2023

Фальков рассказал о выделении бюджетных мест вузам новых регионов России

Вузам новых регионов на 2023-2024 учебный год выделено более 36 тысяч бюджетных мест, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:59

2023-04-27T09:59

2023-04-27T11:46

общество

россия

валерий фальков

образование - общество

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748875129_0:148:3350:2032_1920x0_80_0_0_091478484345c18de22f2b354514cd8a.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вузам новых регионов на 2023-2024 учебный год выделено более 36 тысяч бюджетных мест, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.Он напомнил, что студенты из новых регионов при поступлении имеют право выбора - они могут поступить как по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), так и по результатам вступительных испытаний, установленных вузами самостоятельно.По словам министра, дети военнослужащих по контракту, участников специальной военной операции могут пойти на обучение по программам бакалавриата и специалитета на места в пределах отдельной квоты, по отдельному конкурсу, а в некоторых случаях дети могут быть зачислены и без результатов ЕГЭ.

https://ria.ru/20230427/vuz-1868036520.html

россия

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, валерий фальков, образование - общество, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, навигатор абитуриента