https://ria.ru/20230427/vstrecha-1868262672.html
Мишустин провел встречу с Кадыровым
Мишустин провел встречу с Кадыровым - РИА Новости, 27.04.2023
Мишустин провел встречу с Кадыровым
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился в четверг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, чтобы обсудить вопросы развития республики. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:17
2023-04-27T19:17
2023-04-27T19:41
политика
россия
рамзан кадыров
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился в четверг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, чтобы обсудить вопросы развития республики."Сегодня социально-экономическая модель развития Чечни… активно демонстрирует свои результаты", - сказал премьер в начале встречи.Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова продолжать держать на личном контроле вопросы развития региона."Хочу пожелать удачи. И держать все на личном контроле, как вы это делаете, Рамзан Ахматович", - сказал Мишустин.Глава правительства отметил, что инфраструктурные бюджетные кредиты являются важным импульсом для строительства. Активное жилищное строительство, которое сейчас ведется в Чечне, в том числе расселение аварийного жилья, он назвал одним из основных показателей развития республики."Знаю, что еще есть целый ряд проектов, и вы сейчас будете отрабатывать это с федеральными властями… Важно, чтобы в регионе была создана и вся необходимая инфраструктура", - сказал Мишустин.Он также назвал важной сферой открытие в регионе филиалов вузов и открытие школ, отметив, что на эти цели направлено существенное финансирование.
https://ria.ru/20230426/kadyrov-1868000382.html
https://ria.ru/20230427/vstrecha-1868159977.html
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политика, россия, рамзан кадыров, михаил мишустин
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Михаил Мишустин
Мишустин провел встречу с Кадыровым
Мишустин встретился с Кадыровым, чтобы обсудить вопросы развития Чечни
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился в четверг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, чтобы обсудить вопросы развития республики.
"Сегодня социально-экономическая модель развития Чечни… активно демонстрирует свои результаты", - сказал премьер в начале встречи.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова продолжать держать на личном контроле вопросы развития региона.
"Хочу пожелать удачи. И держать все на личном контроле, как вы это делаете, Рамзан Ахматович", - сказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что инфраструктурные бюджетные кредиты являются важным импульсом для строительства. Активное жилищное строительство, которое сейчас ведется в Чечне, в том числе расселение аварийного жилья, он назвал одним из основных показателей развития республики.
"Знаю, что еще есть целый ряд проектов, и вы сейчас будете отрабатывать это с федеральными властями… Важно, чтобы в регионе была создана и вся необходимая инфраструктура", - сказал Мишустин.
Он также назвал важной сферой открытие в регионе филиалов вузов и открытие школ, отметив, что на эти цели направлено существенное финансирование.
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