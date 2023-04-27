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Путин проводит рабочую встречу с президентом РАПУ Гурьевым

Путин проводит рабочую встречу с президентом РАПУ Гурьевым - РИА Новости, 27.04.2023

Путин проводит рабочую встречу с президентом РАПУ Гурьевым

Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:51

2023-04-27T15:51

2023-04-27T16:06

владимир путин

экономика

россия

технологии

андрей гурьев

фосагро

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее руководил компанией "Фосагро".Глава государства в начале беседы отметил, что Россия за последние 10 лет увеличила производство удобрения на 40% и стала одной из ведущих стран по их производству и полностью обеспечивает собственные потребности."Мы знаем те проблемы, с которыми отрасль сталкивается. Было бы очень интересно услышать ваши оценки", - предложил Путин.

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2023

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владимир путин, экономика, россия, технологии, андрей гурьев, фосагро