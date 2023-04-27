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Путин проводит рабочую встречу с президентом РАПУ Гурьевым
Путин проводит рабочую встречу с президентом РАПУ Гурьевым - РИА Новости, 27.04.2023
Путин проводит рабочую встречу с президентом РАПУ Гурьевым
Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:51
2023-04-27T15:51
2023-04-27T16:06
владимир путин
экономика
россия
технологии
андрей гурьев
фосагро
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее руководил компанией "Фосагро".Глава государства в начале беседы отметил, что Россия за последние 10 лет увеличила производство удобрения на 40% и стала одной из ведущих стран по их производству и полностью обеспечивает собственные потребности."Мы знаем те проблемы, с которыми отрасль сталкивается. Было бы очень интересно услышать ваши оценки", - предложил Путин.
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владимир путин, экономика, россия, технологии, андрей гурьев, фосагро
Владимир Путин, Экономика, Россия, Технологии, Андрей Гурьев, ФосАгро
Путин проводит рабочую встречу с президентом РАПУ Гурьевым
Президент Путин проводит рабочую встречу с главой РАПУ Андреем Гурьевым
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее руководил компанией "Фосагро".
Глава государства в начале беседы отметил, что Россия за последние 10 лет увеличила производство удобрения на 40% и стала одной из ведущих стран по их производству и полностью обеспечивает собственные потребности.
"Мы знаем те проблемы, с которыми отрасль сталкивается. Было бы очень интересно услышать ваши оценки", - предложил Путин.