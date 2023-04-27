https://ria.ru/20230427/vooruzheniya-1868202811.html

СМИ: США опустошают склады вооружения в Израиле из-за конфликта на Украине

СМИ: США опустошают склады вооружения в Израиле из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 27.04.2023

СМИ: США опустошают склады вооружения в Израиле из-за конфликта на Украине

Количество американских боеприпасов, хранящихся в Израиле на случай, если еврейское государство окажется в чрезвычайной ситуации, сокращается из-за конфликта на РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:46

2023-04-27T16:46

2023-04-27T16:46

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Количество американских боеприпасов, хранящихся в Израиле на случай, если еврейское государство окажется в чрезвычайной ситуации, сокращается из-за конфликта на Украине, сообщает израильский портал Israel Hayom со ссылкой на источники. Склады официально обозначены как военные склады США и, как таковые, пользуются дипломатической неприкосновенностью в соответствии с двусторонними соглашениями с Израилем, пишет издание. Однако, неофициальное соглашение между Иерусалимом и Вашингтоном на протяжении многих десятилетий заключалось в том, что хранимые боеприпасы будут предназначаться для Израиля в случае чрезвычайной ситуации, если еврейское государство столкнется с крупным нападением такого масштаба, как война Судного дня 1973 года, когда оно столкнулось с объединенным вторжением со стороны Сирии и Египта. Согласно источникам Israel Hayom, причиной того, что эти боеприпасы были вывезены, является постоянная нехватка резервных запасов Западных стран в результате продолжающихся боевых действий в Украине. Издание также сообщает, что часть боеприпасов в последние месяцы отправлялась через порт Ашдод — в основном по субботам — чтобы не привлекать внимание СМИ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230426/vooruzhenie-1868002397.html

https://ria.ru/20230421/vooruzhenie-1866993390.html

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украина, израиль, сша, в мире