https://ria.ru/20230427/vodoemy-1868153235.html

Бирюков: Московские водоемы начали готовить к открытию купального сезона

Бирюков: Московские водоемы начали готовить к открытию купального сезона - РИА Новости, 27.04.2023

Бирюков: Московские водоемы начали готовить к открытию купального сезона

Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:53

2023-04-27T14:53

2023-04-27T14:53

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах проведут тщательное обследование дна водоемов, расположенных в 13 зонах отдыха с возможностью купания. Основная задача - обнаружить и извлечь мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период. В мероприятиях задействованы 75 специалистов", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что обследование водоемов проводится в несколько этапов. "В настоящее время ведутся работы по удалению крупного мусора и осмотр береговых линий, в мае проведем повторную очистку водоемов, в том числе извлечем мелкий мусор. Еще одно водолазное обследование дна запланировано в середине купального сезона", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что в столице работают 25 поисково-спасательных станций и один спасательный пост, под их контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.

https://ria.ru/20230425/yauza-1867494977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков