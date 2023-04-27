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Бирюков: Московские водоемы начали готовить к открытию купального сезона - РИА Новости, 27.04.2023
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14:53 27.04.2023
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Бирюков: Московские водоемы начали готовить к открытию купального сезона
Бирюков: Московские водоемы начали готовить к открытию купального сезона - РИА Новости, 27.04.2023
Бирюков: Московские водоемы начали готовить к открытию купального сезона
Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:53
2023-04-27T14:53
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах проведут тщательное обследование дна водоемов, расположенных в 13 зонах отдыха с возможностью купания. Основная задача - обнаружить и извлечь мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период. В мероприятиях задействованы 75 специалистов", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что обследование водоемов проводится в несколько этапов. "В настоящее время ведутся работы по удалению крупного мусора и осмотр береговых линий, в мае проведем повторную очистку водоемов, в том числе извлечем мелкий мусор. Еще одно водолазное обследование дна запланировано в середине купального сезона", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что в столице работают 25 поисково-спасательных станций и один спасательный пост, под их контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Бирюков: Московские водоемы начали готовить к открытию купального сезона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах проведут тщательное обследование дна водоемов, расположенных в 13 зонах отдыха с возможностью купания. Основная задача - обнаружить и извлечь мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период. В мероприятиях задействованы 75 специалистов", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что обследование водоемов проводится в несколько этапов.
"В настоящее время ведутся работы по удалению крупного мусора и осмотр береговых линий, в мае проведем повторную очистку водоемов, в том числе извлечем мелкий мусор. Еще одно водолазное обследование дна запланировано в середине купального сезона", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что в столице работают 25 поисково-спасательных станций и один спасательный пост, под их контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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