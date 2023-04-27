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Правительство Венгрии представит пакет реформ для разблокировки активов ЕС - РИА Новости, 27.04.2023
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17:14 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/vengriya-1868215584.html
Правительство Венгрии представит пакет реформ для разблокировки активов ЕС
Правительство Венгрии представит пакет реформ для разблокировки активов ЕС - РИА Новости, 27.04.2023
Правительство Венгрии представит пакет реформ для разблокировки активов ЕС
Правительство Венгрии представит в парламент пакет судебных реформ, согласованный с Еврокомиссией, для разблокировки денег из фондов ЕС, предназначенных... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:14
2023-04-27T17:14
в мире
венгрия
будапешт
брюссель
виктор орбан
петер сийярто
еврокомиссия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 27 апр - РИА Новости. Правительство Венгрии представит в парламент пакет судебных реформ, согласованный с Еврокомиссией, для разблокировки денег из фондов ЕС, предназначенных Венгрии, заявила венгерский министр юстиции Юдит Варга. "В Брюсселе нам дали зеленый свет! На основании вчерашнего уведомления еврокомиссара юстиции правительство (Венгрии) инициировало представление судебного пакета, согласованного с Еврокомиссией, в национальное собрание", - написала Варга в соцсети. Она отметила, что венгерское правительство выполнило свои обязательства "даже перед лицом сильнейших местных и международных встречных ветров". "Мы будем продолжать работать над тем, чтобы венгерский народ как можно скорее получил причитающиеся ему ресурсы", - написала Варга. Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву. Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html
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в мире, венгрия, будапешт, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Будапешт, Брюссель, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз
Правительство Венгрии представит пакет реформ для разблокировки активов ЕС

Правительство Венгрии представит парламенту пакет реформ для разблокировки активов ЕС

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 апр - РИА Новости. Правительство Венгрии представит в парламент пакет судебных реформ, согласованный с Еврокомиссией, для разблокировки денег из фондов ЕС, предназначенных Венгрии, заявила венгерский министр юстиции Юдит Варга.
Брюсселе нам дали зеленый свет! На основании вчерашнего уведомления еврокомиссара юстиции правительство (Венгрии) инициировало представление судебного пакета, согласованного с Еврокомиссией, в национальное собрание", - написала Варга в соцсети.
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Она отметила, что венгерское правительство выполнило свои обязательства "даже перед лицом сильнейших местных и международных встречных ветров".
"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы венгерский народ как можно скорее получил причитающиеся ему ресурсы", - написала Варга.
Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.
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Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву.
Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
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