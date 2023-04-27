https://ria.ru/20230427/varshavyanka-1868072339.html
В России продолжат строить подводные лодки типа "Варшавянка"
В России продолжат строить подводные лодки типа "Варшавянка" - РИА Новости, 27.04.2023
В России продолжат строить подводные лодки типа "Варшавянка"
Строительство подводных дизель-электрических подлодок типа "Варшавянка" будет продолжено, у них большой модернизационный потенциал, сообщил журналистам главком... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:43
2023-04-27T11:43
2023-04-27T14:48
безопасность
россия
вмф рф
николай евменов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Строительство подводных дизель-электрических подлодок типа "Варшавянка" будет продолжено, у них большой модернизационный потенциал, сообщил журналистам главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на торжественной церемонии спуска на воду подлодки "Можайск" в Санкт-Петербурге.Ранее в четверг на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге спустили на воду дизель-электрическую подлодку "Можайск" проекта 636 - пятую в серии из шести лодок для Тихоокеанского флота. Ранее серию из шести аналогичных лодок получил Черноморский флот."Серия очень удачная, наши партнеры, наши друзья - те, кто поддерживают Россию - они смотрят на эту лодку очень хорошо. Лодка имеет огромный не только модернизационный, но имиджевый, я бы сказал, задел. Поэтому лодки этого проекта буду строиться, у них большое будущее", - заявил адмирал.Евменов пояснил, что флоты будут и дальше насыщаться новыми подводными кораблями. "Дивизии и бригады подводных лодок будут увеличиваться по количественному составу", - добавил главком.По словам Евменова, при модернизации лодок учитывается опыт, полученный в ходе специальной военной операции. "Каждая лодка – она улучшается. Улучшается и по обитаемости, и вносится модернизация в технические средства… Это эргономика, это и навигационные, и гидроакустические, и радиотехнические и средства связи… То есть она не стоит на месте… И мы набираем опыта и в специальной военной операции - все то, что нарабатывается на подводных лодках, которые ведут боевые действия, оно воплощено здесь в металле", - отметил адмирал.Контракт на строительство для ТОФ дизель-электрических подлодок проекта 636 был подписан в сентябре 2016 года. В ноябре 2022 года в состав флота вошла четвертая такая субмарина "Уфа". Шестая лодка "Якутск" строится. Ранее в состав ТОФ вошли первые три подводные лодки серии - "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Магадан".Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль.Лодки оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "Черная дыра".
https://ria.ru/20230420/vmf-1866504509.html
https://ria.ru/20230319/submariny-1858864854.html
https://ria.ru/20230227/osk-1854479710.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вмф рф, николай евменов
Безопасность, Россия, ВМФ РФ, Николай Евменов
В России продолжат строить подводные лодки типа "Варшавянка"
Главком ВМФ Евменов: в России продолжат строить подводные лодки типа "Варшавянка"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Строительство подводных дизель-электрических подлодок типа "Варшавянка" будет продолжено, у них большой модернизационный потенциал, сообщил журналистам главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на торжественной церемонии спуска на воду подлодки "Можайск" в Санкт-Петербурге.
Ранее в четверг на "Адмиралтейских верфях
" в Петербурге спустили на воду дизель-электрическую подлодку "Можайск" проекта 636 - пятую в серии из шести лодок для Тихоокеанского флота. Ранее серию из шести аналогичных лодок получил Черноморский флот.
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"Серия очень удачная, наши партнеры, наши друзья - те, кто поддерживают Россию - они смотрят на эту лодку очень хорошо. Лодка имеет огромный не только модернизационный, но имиджевый, я бы сказал, задел. Поэтому лодки этого проекта буду строиться, у них большое будущее", - заявил адмирал.
Евменов пояснил, что флоты будут и дальше насыщаться новыми подводными кораблями. "Дивизии и бригады подводных лодок будут увеличиваться по количественному составу", - добавил главком.
По словам Евменова, при модернизации лодок учитывается опыт, полученный в ходе специальной военной операции. "Каждая лодка – она улучшается. Улучшается и по обитаемости, и вносится модернизация в технические средства… Это эргономика, это и навигационные, и гидроакустические, и радиотехнические и средства связи… То есть она не стоит на месте… И мы набираем опыта и в специальной военной операции - все то, что нарабатывается на подводных лодках, которые ведут боевые действия, оно воплощено здесь в металле", - отметил адмирал.
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Контракт на строительство для ТОФ
дизель-электрических подлодок проекта 636 был подписан в сентябре 2016 года. В ноябре 2022 года в состав флота вошла четвертая такая субмарина "Уфа". Шестая лодка "Якутск" строится. Ранее в состав ТОФ вошли первые три подводные лодки серии - "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Магадан".
Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль.
Лодки оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО
название "Черная дыра".
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