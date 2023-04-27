https://ria.ru/20230427/uvolnenie-1868092990.html
В Кремле не прокомментировали информацию об увольнении замглавы Минобороны
В Кремле не прокомментировали информацию об увольнении замглавы Минобороны - РИА Новости, 27.04.2023
В Кремле не прокомментировали информацию об увольнении замглавы Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать появившуюся информацию о якобы увольнении замглавы Минобороны России Михаила Мизинцева РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:39
2023-04-27T12:39
2023-04-27T12:39
россия
дмитрий песков
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать появившуюся информацию о якобы увольнении замглавы Минобороны России Михаила Мизинцева и перенаправил вопрос в военное ведомство. "Нет, не могу, не могу ничего по этому поводу сказать, это тема Министерства обороны", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230427/konflikt-1868092293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Дмитрий Песков, Михаил Мизинцев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Кремле не прокомментировали информацию об увольнении замглавы Минобороны
Песков отказался комментировать информацию об увольнении замглавы Минобороны Мизинцева