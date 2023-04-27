https://ria.ru/20230427/uvolnenie-1868092990.html

В Кремле не прокомментировали информацию об увольнении замглавы Минобороны

В Кремле не прокомментировали информацию об увольнении замглавы Минобороны - РИА Новости, 27.04.2023

В Кремле не прокомментировали информацию об увольнении замглавы Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать появившуюся информацию о якобы увольнении замглавы Минобороны России Михаила Мизинцева РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:39

2023-04-27T12:39

2023-04-27T12:39

россия

дмитрий песков

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать появившуюся информацию о якобы увольнении замглавы Минобороны России Михаила Мизинцева и перенаправил вопрос в военное ведомство. "Нет, не могу, не могу ничего по этому поводу сказать, это тема Министерства обороны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230427/konflikt-1868092293.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)