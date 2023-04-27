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В Минобороны рассказали о работе расчетов "Ураганов" в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/uragan-1868016443.html
В Минобороны рассказали о работе расчетов "Ураганов" в зоне спецоперации
В Минобороны рассказали о работе расчетов "Ураганов" в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.04.2023
В Минобороны рассказали о работе расчетов "Ураганов" в зоне спецоперации
Артиллерийские расчеты Центрального военного округа активно используют РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T05:09
2023-04-27T05:09
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Артиллерийские расчеты Центрального военного округа активно используют РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. По данным ведомства, боевая работа расчетов орудий занимает порядка пяти-семи минут от получения координат цели до занятия боевой машиной огневой позиции, наведения ее на цель, залпа и оперативной смене позиции. "Расчеты "Ураганов" поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы противника, находящиеся в тылу оборонительных боевых порядков врага. Дальность полета снарядов позволяет точечно ликвидировать различные площадные цели, такие как базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и личного состава противника", - пояснили в Минобороны.
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донбасс, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Минобороны рассказали о работе расчетов "Ураганов" в зоне спецоперации

Минобороны: расчеты ЦВО активно используют РСЗО "Ураган" в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" вооруженных сил РФ
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Артиллерийские расчеты Центрального военного округа активно используют РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"Российские расчеты 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Ураган" Центрального военного округа поразили цели вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции", - сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, боевая работа расчетов орудий занимает порядка пяти-семи минут от получения координат цели до занятия боевой машиной огневой позиции, наведения ее на цель, залпа и оперативной смене позиции.
"Расчеты "Ураганов" поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы противника, находящиеся в тылу оборонительных боевых порядков врага. Дальность полета снарядов позволяет точечно ликвидировать различные площадные цели, такие как базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и личного состава противника", - пояснили в Минобороны.
Замаскированные позиции РСЗО Ураган на боевом дежурстве в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Расчет "Урагана" до восьми раз в день поражает цели в Запорожской области
27 марта, 05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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