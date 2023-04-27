https://ria.ru/20230427/uragan-1868016443.html

В Минобороны рассказали о работе расчетов "Ураганов" в зоне спецоперации

В Минобороны рассказали о работе расчетов "Ураганов" в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.04.2023

В Минобороны рассказали о работе расчетов "Ураганов" в зоне спецоперации

Артиллерийские расчеты Центрального военного округа активно используют РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T05:09

2023-04-27T05:09

2023-04-27T05:09

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Артиллерийские расчеты Центрального военного округа активно используют РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. По данным ведомства, боевая работа расчетов орудий занимает порядка пяти-семи минут от получения координат цели до занятия боевой машиной огневой позиции, наведения ее на цель, залпа и оперативной смене позиции. "Расчеты "Ураганов" поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы противника, находящиеся в тылу оборонительных боевых порядков врага. Дальность полета снарядов позволяет точечно ликвидировать различные площадные цели, такие как базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и личного состава противника", - пояснили в Минобороны.

https://ria.ru/20230327/uragan-1860810853.html

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донбасс, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр