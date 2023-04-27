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Залужный и Ермак обсудили с Пентагоном помощь Украине - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868231872.html
Залужный и Ермак обсудили с Пентагоном помощь Украине
Залужный и Ермак обсудили с Пентагоном помощь Украине - РИА Новости, 27.04.2023
Залужный и Ермак обсудили с Пентагоном помощь Украине
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что совместно с главкомом украинских войск Валерием Залужным провел очередной телефонный разговор с... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:48
2023-04-27T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
андрей ермак
валерий залужный
джейк салливан
министерство обороны сша
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что совместно с главкомом украинских войск Валерием Залужным провел очередной телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. "В рамках постоянного диалога с союзниками вместе с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли", - написал Ермак в своем телеграм-канале. Сообщается, что стороны обсудили ситуацию на поле боя, украинская сторона акцентировала внимание на важности продолжения активное военной поддержки Киева Западом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868022397.html
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в мире, украина, сша, андрей ермак, валерий залужный, джейк салливан, министерство обороны сша, марк милли, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Андрей Ермак, Валерий Залужный, Джейк Салливан, Министерство обороны США, Марк Милли, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Залужный и Ермак обсудили с Пентагоном помощь Украине

Залужный и Ермак обсудили с Салливаном и Милли продолжение военной поддержки Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что совместно с главкомом украинских войск Валерием Залужным провел очередной телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.
"В рамках постоянного диалога с союзниками вместе с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли", - написал Ермак в своем телеграм-канале. Сообщается, что стороны обсудили ситуацию на поле боя, украинская сторона акцентировала внимание на важности продолжения активное военной поддержки Киева Западом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Назван срок, который Запад отвел Зеленскому на войну
Вчера, 07:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААндрей ЕрмакВалерий ЗалужныйДжейк СалливанМинистерство обороны СШАМарк МиллиНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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