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МИД Китая объяснил выбор посланника по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868061931.html
МИД Китая объяснил выбор посланника по урегулированию украинского кризиса
МИД Китая объяснил выбор посланника по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 27.04.2023
МИД Китая объяснил выбор посланника по урегулированию украинского кризиса
Специальный посланник Китая по урегулированию украинского кризиса является человеком, способным сыграть позитивную роль в содействии проведению мирных... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:15
2023-04-27T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
владимир зеленский
си цзиньпин
мид кнр
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ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Специальный посланник Китая по урегулированию украинского кризиса является человеком, способным сыграть позитивную роль в содействии проведению мирных переговоров, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил в среду журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868044384.html
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в мире, китай, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, МИД КНР
МИД Китая объяснил выбор посланника по урегулированию украинского кризиса

МИД Китая: посланник по урегулированию кризиса на Украине будет содействовать перемирию

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Специальный посланник Китая по урегулированию украинского кризиса является человеком, способным сыграть позитивную роль в содействии проведению мирных переговоров, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«
"Специальный представитель определенно является тем, кто разбирается в соответствующих делах и сможет сыграть позитивную роль в содействии примирению и проведению переговоров", - сказала дипломат.
В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
Как заявил в среду журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Сети Зеленского поставили на место после слов о разговоре с Си Цзиньпином
Вчера, 10:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинМИД КНР
 
 
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