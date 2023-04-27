МИД Китая объяснил выбор посланника по урегулированию украинского кризиса
МИД Китая: посланник по урегулированию кризиса на Украине будет содействовать перемирию
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Специальный посланник Китая по урегулированию украинского кризиса является человеком, способным сыграть позитивную роль в содействии проведению мирных переговоров, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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"Специальный представитель определенно является тем, кто разбирается в соответствующих делах и сможет сыграть позитивную роль в содействии примирению и проведению переговоров", - сказала дипломат.
В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
Как заявил в среду журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.