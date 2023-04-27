https://ria.ru/20230427/ukraina-1868061931.html

МИД Китая объяснил выбор посланника по урегулированию украинского кризиса

МИД Китая объяснил выбор посланника по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 27.04.2023

МИД Китая объяснил выбор посланника по урегулированию украинского кризиса

Специальный посланник Китая по урегулированию украинского кризиса является человеком, способным сыграть позитивную роль в содействии проведению мирных... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:15

2023-04-27T11:15

2023-04-27T11:15

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

владимир зеленский

си цзиньпин

мид кнр

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ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Специальный посланник Китая по урегулированию украинского кризиса является человеком, способным сыграть позитивную роль в содействии проведению мирных переговоров, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил в среду журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868044384.html

китай

украина

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Владимир Лаврентьев

в мире, китай, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, мид кнр