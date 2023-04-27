Пушилин исключил возможность переговоров с нынешними властями Украины
Пушилин заявил, что нынешние украинские власти не смогут ответить за свои слова
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Речи о каких-либо переговорах с нынешним руководством Украины быть не может, в Киеве не смогут ответить за свои слова, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Украинский режим - в отношении него мы не испытываем никаких иллюзий, поэтому ни о каких переговорных позициях, да и вообще в целом о каких-то вменяемых переговорах пока речи идти не может. Украинский режим недоговороспособен. Поэтому, по моему глубокому убеждению, с киевским режимом, с нынешним руководством разговаривать не о чем: они не смогут ответить за свои слова", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Комментируя разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, который состоялся накануне, Пушилин сказал, что в ДНР видят "абсолютно четкую выверенную линию" со стороны руководства Китая. "Видна заинтересованность именно в мирном урегулировании конфликта", - отметил он.
В среду Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Зеленский заявлял, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. Глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.