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Пушилин исключил возможность переговоров с нынешними властями Украины - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 27.04.2023 (обновлено: 10:07 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868038877.html
Пушилин исключил возможность переговоров с нынешними властями Украины
Пушилин исключил возможность переговоров с нынешними властями Украины - РИА Новости, 27.04.2023
Пушилин исключил возможность переговоров с нынешними властями Украины
Речи о каких-либо переговорах с нынешним руководством Украины быть не может, в Киеве не смогут ответить за свои слова, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:00
2023-04-27T10:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Речи о каких-либо переговорах с нынешним руководством Украины быть не может, в Киеве не смогут ответить за свои слова, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Украинский режим - в отношении него мы не испытываем никаких иллюзий, поэтому ни о каких переговорных позициях, да и вообще в целом о каких-то вменяемых переговорах пока речи идти не может. Украинский режим недоговороспособен. Поэтому, по моему глубокому убеждению, с киевским режимом, с нынешним руководством разговаривать не о чем: они не смогут ответить за свои слова", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Комментируя разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, который состоялся накануне, Пушилин сказал, что в ДНР видят "абсолютно четкую выверенную линию" со стороны руководства Китая. "Видна заинтересованность именно в мирном урегулировании конфликта", - отметил он.В среду Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Зеленский заявлял, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. Глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859517854.html
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украина
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безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин исключил возможность переговоров с нынешними властями Украины

Пушилин заявил, что нынешние украинские власти не смогут ответить за свои слова

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Речи о каких-либо переговорах с нынешним руководством Украины быть не может, в Киеве не смогут ответить за свои слова, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Украинский режим - в отношении него мы не испытываем никаких иллюзий, поэтому ни о каких переговорных позициях, да и вообще в целом о каких-то вменяемых переговорах пока речи идти не может. Украинский режим недоговороспособен. Поэтому, по моему глубокому убеждению, с киевским режимом, с нынешним руководством разговаривать не о чем: они не смогут ответить за свои слова", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Комментируя разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, который состоялся накануне, Пушилин сказал, что в ДНР видят "абсолютно четкую выверенную линию" со стороны руководства Китая. "Видна заинтересованность именно в мирном урегулировании конфликта", - отметил он.
В среду Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Зеленский заявлял, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. Глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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