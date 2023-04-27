https://ria.ru/20230427/ukraina-1868038877.html

Пушилин исключил возможность переговоров с нынешними властями Украины

Пушилин исключил возможность переговоров с нынешними властями Украины - РИА Новости, 27.04.2023

Пушилин исключил возможность переговоров с нынешними властями Украины

Речи о каких-либо переговорах с нынешним руководством Украины быть не может, в Киеве не смогут ответить за свои слова, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:00

2023-04-27T10:00

2023-04-27T10:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Речи о каких-либо переговорах с нынешним руководством Украины быть не может, в Киеве не смогут ответить за свои слова, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Украинский режим - в отношении него мы не испытываем никаких иллюзий, поэтому ни о каких переговорных позициях, да и вообще в целом о каких-то вменяемых переговорах пока речи идти не может. Украинский режим недоговороспособен. Поэтому, по моему глубокому убеждению, с киевским режимом, с нынешним руководством разговаривать не о чем: они не смогут ответить за свои слова", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Комментируя разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, который состоялся накануне, Пушилин сказал, что в ДНР видят "абсолютно четкую выверенную линию" со стороны руководства Китая. "Видна заинтересованность именно в мирном урегулировании конфликта", - отметил он.В среду Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Зеленский заявлял, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. Глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859517854.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр