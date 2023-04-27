https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868190320.html
Путин поблагодарил производителей удобрений за работу
Путин поблагодарил производителей удобрений за работу - РИА Новости, 27.04.2023
Путин поблагодарил производителей удобрений за работу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил производителей удобрений за работу. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:29
2023-04-27T16:29
2023-04-27T16:29
экономика
россия
владимир путин
андрей гурьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833565030_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c619f95d81aa6cf33c10066ef33c9b79.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил производителей удобрений за работу. "Андрей Андреевич, в этой связи хочу и вас поблагодарить, и всех, кто в отрасли работает, за то, что вы делаете для развития отечественного сельского хозяйства", - сказал Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Путин также отметил, что в прошедшем году рекордный урожай был достигнут, в том числе, за счет увеличения вложений в удобрения в российском сельском хозяйстве. "Это в значительной степени и результат вашей работы", - обратился глава государства к Гурьеву.
https://ria.ru/20230418/udobreniya-1865978373.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833565030_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_ed7f4b8cfe1c6f09ebd851772ec66558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, андрей гурьев
Экономика, Россия, Владимир Путин, Андрей Гурьев
Путин поблагодарил производителей удобрений за работу
Путин поблагодарил главу РАПУ Гурьева за развитие удобрений в хозяйстве