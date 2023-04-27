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Путин поблагодарил производителей удобрений за работу - РИА Новости, 27.04.2023
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16:29 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868190320.html
Путин поблагодарил производителей удобрений за работу
Путин поблагодарил производителей удобрений за работу - РИА Новости, 27.04.2023
Путин поблагодарил производителей удобрений за работу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил производителей удобрений за работу. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:29
2023-04-27T16:29
экономика
россия
владимир путин
андрей гурьев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил производителей удобрений за работу. "Андрей Андреевич, в этой связи хочу и вас поблагодарить, и всех, кто в отрасли работает, за то, что вы делаете для развития отечественного сельского хозяйства", - сказал Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Путин также отметил, что в прошедшем году рекордный урожай был достигнут, в том числе, за счет увеличения вложений в удобрения в российском сельском хозяйстве. "Это в значительной степени и результат вашей работы", - обратился глава государства к Гурьеву.
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экономика, россия, владимир путин, андрей гурьев
Экономика, Россия, Владимир Путин, Андрей Гурьев
Путин поблагодарил производителей удобрений за работу

Путин поблагодарил главу РАПУ Гурьева за развитие удобрений в хозяйстве

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКалийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике
Калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил производителей удобрений за работу.
"Андрей Андреевич, в этой связи хочу и вас поблагодарить, и всех, кто в отрасли работает, за то, что вы делаете для развития отечественного сельского хозяйства", - сказал Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.
Путин также отметил, что в прошедшем году рекордный урожай был достигнут, в том числе, за счет увеличения вложений в удобрения в российском сельском хозяйстве.
"Это в значительной степени и результат вашей работы", - обратился глава государства к Гурьеву.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАндрей Гурьев
 
 
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