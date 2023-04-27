https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868190320.html

Путин поблагодарил производителей удобрений за работу

Путин поблагодарил производителей удобрений за работу - РИА Новости, 27.04.2023

Путин поблагодарил производителей удобрений за работу

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил производителей удобрений за работу. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:29

2023-04-27T16:29

2023-04-27T16:29

экономика

россия

владимир путин

андрей гурьев

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил производителей удобрений за работу. "Андрей Андреевич, в этой связи хочу и вас поблагодарить, и всех, кто в отрасли работает, за то, что вы делаете для развития отечественного сельского хозяйства", - сказал Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Путин также отметил, что в прошедшем году рекордный урожай был достигнут, в том числе, за счет увеличения вложений в удобрения в российском сельском хозяйстве. "Это в значительной степени и результат вашей работы", - обратился глава государства к Гурьеву.

https://ria.ru/20230418/udobreniya-1865978373.html

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экономика, россия, владимир путин, андрей гурьев