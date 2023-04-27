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Развивающиеся страны получили ущерб от санкций на удобрения, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023
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16:21 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868185581.html
Развивающиеся страны получили ущерб от санкций на удобрения, заявил Путин
Развивающиеся страны получили ущерб от санкций на удобрения, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023
Развивающиеся страны получили ущерб от санкций на удобрения, заявил Путин
Страны, которые вводили санкции против России, связанные с поставками удобрений, нанесли ущерб развивающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:21
2023-04-27T16:21
экономика
россия
латинская америка
владимир путин
андрей гурьев
санкции в отношении россии
зерновая сделка
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Страны, которые вводили санкции против России, связанные с поставками удобрений, нанесли ущерб развивающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Те, кто вводил санкции, они вводили санкции против нас, но больше всего ущерба получили развивающиеся рынки", - сказал Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Он уточнил, что речь идет о рынках "Африки, Латинской Америки и Азии".
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экономика, россия, латинская америка, владимир путин, андрей гурьев, санкции в отношении россии, зерновая сделка
Экономика, Россия, Латинская Америка, Владимир Путин, Андрей Гурьев, Санкции в отношении России, Зерновая сделка
Развивающиеся страны получили ущерб от санкций на удобрения, заявил Путин

Путин: санкции против России, связанные с удобрениями, нанесли ущерб развивающимся странам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Страны, которые вводили санкции против России, связанные с поставками удобрений, нанесли ущерб развивающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те, кто вводил санкции, они вводили санкции против нас, но больше всего ущерба получили развивающиеся рынки", - сказал Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.
Он уточнил, что речь идет о рынках "Африки, Латинской Америки и Азии".
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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ЭкономикаРоссияЛатинская АмерикаВладимир ПутинАндрей ГурьевСанкции в отношении РоссииЗерновая сделка
 
 
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