https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868185581.html

Развивающиеся страны получили ущерб от санкций на удобрения, заявил Путин

Развивающиеся страны получили ущерб от санкций на удобрения, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023

Развивающиеся страны получили ущерб от санкций на удобрения, заявил Путин

Страны, которые вводили санкции против России, связанные с поставками удобрений, нанесли ущерб развивающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:21

2023-04-27T16:21

2023-04-27T16:21

экономика

россия

латинская америка

владимир путин

андрей гурьев

санкции в отношении россии

зерновая сделка

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Страны, которые вводили санкции против России, связанные с поставками удобрений, нанесли ущерб развивающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Те, кто вводил санкции, они вводили санкции против нас, но больше всего ущерба получили развивающиеся рынки", - сказал Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Он уточнил, что речь идет о рынках "Африки, Латинской Америки и Азии".

https://ria.ru/20230422/udobreniya-1867068722.html

россия

латинская америка

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2023

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экономика, россия, латинская америка, владимир путин, андрей гурьев, санкции в отношении россии, зерновая сделка