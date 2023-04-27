https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868013238.html

В России разработали удобрения для выращивания растений в Арктике

В России разработали удобрения для выращивания растений в Арктике - РИА Новости, 27.04.2023

В России разработали удобрения для выращивания растений в Арктике

Российские учёные разработали отечественный питательный состав, который позволит с помощью технологии беспочвенного выращивания получать урожаи в Арктике,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T03:11

2023-04-27T03:11

2023-04-27T03:11

юнеско

арктика

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские учёные разработали отечественный питательный состав, который позволит с помощью технологии беспочвенного выращивания получать урожаи в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ). Отмечается, что достижение высокого урожая сельхозпродукции на территориях с суровым климатом, таких как Крайний Север, невозможно без сбалансированного по макро- и микроэлементам питания. Для этого на Севере можно было бы внедрить беспочвенные системы выращивания - гидропонные установки, в которых циркулируют питательные растворы для растений. Как рассказала эколог-природопользователь, ассистент кафедры ЮНЕСКО "Зелёная химия для устойчивого развития" РХТУ Ксения Пищаева, существующие сейчас растворы для гидропонных установок не лишены недостатков. Они либо недостаточно эффективны, потому что содержат микроэлементы в форме минеральных солей, обеспечивающих низкую степень поглощения растениями, либо, как, например, распространенный питательный состав GHE (General Hydroponics Europe), неустойчивы при уровне pH выше 7 и содержит мало азота. Российские учёные создали отечественный аналог GHE, но с большим содержанием азота и более широким спектром микроэлементов, а также улучшенной стабильностью готового раствора. В своей работе они применили необычное решение – добавили в раствор металлоорганические комплексные соединения - хелаты, которые используются для переработки отходов I-II классов и рекультивации загрязненных земель. Эти добавки, которые изначально применялись для повышения способности растений накапливать в себе тяжелые металлы из загрязненных почв, позволяют растениям в большей степени насыщаться микроэлементами. "Нами была разработана композиция питательного раствора с содержанием микроэлементов в хелатной форме, а также методика получения питательного раствора для гидропоники. Результаты проведенных исследований показали лучший прирост биомассы сельскохозяйственной продукции (дайкон) по сравнению с международным аналогом питательного раствора. Был показан лучший рост биомассы — выше на 30%, массы корней — на 65%, площади листовой пластины — на 16%", - приводит пресс-служба университета слова Пищаевой. Разработка стабильного питательного состава заняла у учёных около двух месяцев, после этого были проведены эксперименты с растениями, затем разработчики в течение полугода сравнивали новый состав с уже существующими. Исследование проходило при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Теперь коллектив планирует модифицировать полученный питательный состав для различных агрокультур, а также подобрать композиции питательных веществ для растений на разных стадиях вегетации.

https://ria.ru/20230314/nauka-1857595322.html

https://ria.ru/20230426/musor-1867767705.html

арктика

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юнеско, арктика, россия