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В России разработали удобрения для выращивания растений в Арктике - РИА Новости, 27.04.2023
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03:11 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868013238.html
В России разработали удобрения для выращивания растений в Арктике
В России разработали удобрения для выращивания растений в Арктике - РИА Новости, 27.04.2023
В России разработали удобрения для выращивания растений в Арктике
Российские учёные разработали отечественный питательный состав, который позволит с помощью технологии беспочвенного выращивания получать урожаи в Арктике,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T03:11
2023-04-27T03:11
юнеско
арктика
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские учёные разработали отечественный питательный состав, который позволит с помощью технологии беспочвенного выращивания получать урожаи в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ). Отмечается, что достижение высокого урожая сельхозпродукции на территориях с суровым климатом, таких как Крайний Север, невозможно без сбалансированного по макро- и микроэлементам питания. Для этого на Севере можно было бы внедрить беспочвенные системы выращивания - гидропонные установки, в которых циркулируют питательные растворы для растений. Как рассказала эколог-природопользователь, ассистент кафедры ЮНЕСКО "Зелёная химия для устойчивого развития" РХТУ Ксения Пищаева, существующие сейчас растворы для гидропонных установок не лишены недостатков. Они либо недостаточно эффективны, потому что содержат микроэлементы в форме минеральных солей, обеспечивающих низкую степень поглощения растениями, либо, как, например, распространенный питательный состав GHE (General Hydroponics Europe), неустойчивы при уровне pH выше 7 и содержит мало азота. Российские учёные создали отечественный аналог GHE, но с большим содержанием азота и более широким спектром микроэлементов, а также улучшенной стабильностью готового раствора. В своей работе они применили необычное решение – добавили в раствор металлоорганические комплексные соединения - хелаты, которые используются для переработки отходов I-II классов и рекультивации загрязненных земель. Эти добавки, которые изначально применялись для повышения способности растений накапливать в себе тяжелые металлы из загрязненных почв, позволяют растениям в большей степени насыщаться микроэлементами. "Нами была разработана композиция питательного раствора с содержанием микроэлементов в хелатной форме, а также методика получения питательного раствора для гидропоники. Результаты проведенных исследований показали лучший прирост биомассы сельскохозяйственной продукции (дайкон) по сравнению с международным аналогом питательного раствора. Был показан лучший рост биомассы — выше на 30%, массы корней — на 65%, площади листовой пластины — на 16%", - приводит пресс-служба университета слова Пищаевой. Разработка стабильного питательного состава заняла у учёных около двух месяцев, после этого были проведены эксперименты с растениями, затем разработчики в течение полугода сравнивали новый состав с уже существующими. Исследование проходило при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Теперь коллектив планирует модифицировать полученный питательный состав для различных агрокультур, а также подобрать композиции питательных веществ для растений на разных стадиях вегетации.
https://ria.ru/20230314/nauka-1857595322.html
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юнеско, арктика, россия
ЮНЕСКО, Арктика, Россия
В России разработали удобрения для выращивания растений в Арктике

РХТУ сообщил о разработке удобрений, которые позволят выращивать растения в Арктике

© РИА Новости / Дмитрий Жданович | Перейти в медиабанкРоссийский химико-технологический университет имени Менделеева
Российский химико-технологический университет имени Менделеева - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Жданович
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Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские учёные разработали отечественный питательный состав, который позволит с помощью технологии беспочвенного выращивания получать урожаи в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ).
«
"Экологи Менделеевского университета создали особый питательный состав для выращивания сельскохозяйственных культур в гидропонных установках… По замыслу ученых, в ближайшем будущем разработка станет важным элементом национальной безопасности и позволит обеспечивать население продуктами питания на территориях с экстремальными климатическими условиями, в том числе в арктической зоне страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что достижение высокого урожая сельхозпродукции на территориях с суровым климатом, таких как Крайний Север, невозможно без сбалансированного по макро- и микроэлементам питания. Для этого на Севере можно было бы внедрить беспочвенные системы выращивания - гидропонные установки, в которых циркулируют питательные растворы для растений.
Как рассказала эколог-природопользователь, ассистент кафедры ЮНЕСКО "Зелёная химия для устойчивого развития" РХТУ Ксения Пищаева, существующие сейчас растворы для гидропонных установок не лишены недостатков. Они либо недостаточно эффективны, потому что содержат микроэлементы в форме минеральных солей, обеспечивающих низкую степень поглощения растениями, либо, как, например, распространенный питательный состав GHE (General Hydroponics Europe), неустойчивы при уровне pH выше 7 и содержит мало азота.
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Российские учёные создали отечественный аналог GHE, но с большим содержанием азота и более широким спектром микроэлементов, а также улучшенной стабильностью готового раствора. В своей работе они применили необычное решение – добавили в раствор металлоорганические комплексные соединения - хелаты, которые используются для переработки отходов I-II классов и рекультивации загрязненных земель. Эти добавки, которые изначально применялись для повышения способности растений накапливать в себе тяжелые металлы из загрязненных почв, позволяют растениям в большей степени насыщаться микроэлементами.
"Нами была разработана композиция питательного раствора с содержанием микроэлементов в хелатной форме, а также методика получения питательного раствора для гидропоники. Результаты проведенных исследований показали лучший прирост биомассы сельскохозяйственной продукции (дайкон) по сравнению с международным аналогом питательного раствора. Был показан лучший рост биомассы — выше на 30%, массы корней — на 65%, площади листовой пластины — на 16%", - приводит пресс-служба университета слова Пищаевой.
Разработка стабильного питательного состава заняла у учёных около двух месяцев, после этого были проведены эксперименты с растениями, затем разработчики в течение полугода сравнивали новый состав с уже существующими. Исследование проходило при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Теперь коллектив планирует модифицировать полученный питательный состав для различных агрокультур, а также подобрать композиции питательных веществ для растений на разных стадиях вегетации.
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