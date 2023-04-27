https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868219686.html
Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота
Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота - РИА Новости, 27.04.2023
Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота
Россия и Турция условились углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать рост товарооборота, сообщил России Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:23
2023-04-27T17:23
2023-04-27T17:23
россия
турция
владимир путин
аэс "аккую"
реджеп тайип эрдоган
экономика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и Турция условились углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать рост товарооборота, сообщил России Владимир Путин. "Естественно помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы (с президентом Турции Тайипом Эрдоганом - ред.) обсуждали только что и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений. И в этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей. Главное, мы условились... и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота", - сказал Путин на церемонии доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции. Путин напомнил, что товарооборот двух стран по итогам 2022 года превысил 62 миллиарда долларов. Кроме того, сказал российский лидер, главы двух государств условились поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам обеих стран выходить на рынки друг друга.
https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868208912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, владимир путин, аэс "аккую", реджеп тайип эрдоган, экономика
Россия, Турция, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Реджеп Тайип Эрдоган, Экономика
Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота
Президент Путин: Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и Турция условились углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать рост товарооборота, сообщил России Владимир Путин.
"Естественно помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы (с президентом Турции Тайипом Эрдоганом - ред.) обсуждали только что и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений. И в этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей. Главное, мы условились... и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота", - сказал Путин на церемонии доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую
" в режиме видеоконференции.
Путин напомнил, что товарооборот двух стран по итогам 2022 года превысил 62 миллиарда долларов.
Кроме того, сказал российский лидер, главы двух государств условились поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам обеих стран выходить на рынки друг друга.
Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин