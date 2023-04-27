Рейтинг@Mail.ru
Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868219686.html
Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота
Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота - РИА Новости, 27.04.2023
Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота
Россия и Турция условились углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать рост товарооборота, сообщил России Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:23
2023-04-27T17:23
россия
турция
владимир путин
аэс "аккую"
реджеп тайип эрдоган
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868207073_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_91cbe3895460beb268475f4dd01d1156.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и Турция условились углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать рост товарооборота, сообщил России Владимир Путин. "Естественно помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы (с президентом Турции Тайипом Эрдоганом - ред.) обсуждали только что и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений. И в этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей. Главное, мы условились... и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота", - сказал Путин на церемонии доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции. Путин напомнил, что товарооборот двух стран по итогам 2022 года превысил 62 миллиарда долларов. Кроме того, сказал российский лидер, главы двух государств условились поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам обеих стран выходить на рынки друг друга.
https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868208912.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868207073_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_613cc247eba38f5f9d0e8950d78fdbeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, владимир путин, аэс "аккую", реджеп тайип эрдоган, экономика
Россия, Турция, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Реджеп Тайип Эрдоган, Экономика
Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота

Президент Путин: Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и Турция условились углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать рост товарооборота, сообщил России Владимир Путин.
"Естественно помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы (с президентом Турции Тайипом Эрдоганом - ред.) обсуждали только что и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений. И в этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей. Главное, мы условились... и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота", - сказал Путин на церемонии доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.
Путин напомнил, что товарооборот двух стран по итогам 2022 года превысил 62 миллиарда долларов.
Кроме того, сказал российский лидер, главы двух государств условились поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам обеих стран выходить на рынки друг друга.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Россия всегда готова по-дружески поддержать Турцию, заявил Путин
Вчера, 17:02
 
РоссияТурцияВладимир ПутинАЭС "Аккую"Реджеп Тайип ЭрдоганЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала