https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868219686.html

Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота

Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота - РИА Новости, 27.04.2023

Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота

Россия и Турция условились углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать рост товарооборота, сообщил России Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:23

2023-04-27T17:23

2023-04-27T17:23

россия

турция

владимир путин

аэс "аккую"

реджеп тайип эрдоган

экономика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и Турция условились углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать рост товарооборота, сообщил России Владимир Путин. "Естественно помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы (с президентом Турции Тайипом Эрдоганом - ред.) обсуждали только что и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений. И в этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей. Главное, мы условились... и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота", - сказал Путин на церемонии доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции. Путин напомнил, что товарооборот двух стран по итогам 2022 года превысил 62 миллиарда долларов. Кроме того, сказал российский лидер, главы двух государств условились поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам обеих стран выходить на рынки друг друга.

https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868208912.html

россия

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, владимир путин, аэс "аккую", реджеп тайип эрдоган, экономика