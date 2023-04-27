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Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, заявил Эрдоган - РИА Новости, 27.04.2023
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16:56 27.04.2023 (обновлено: 19:14 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868206526.html
Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, заявил Эрдоган
Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, заявил Эрдоган - РИА Новости, 27.04.2023
Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, заявил Эрдоган
Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:56
2023-04-27T19:14
турция
аэс "аккую"
в мире
реджеп тайип эрдоган
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АЭС "АККУЮ", 27 апр – РИА Новости. Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Эрдоган и президент РФ Владимир Путин участвуют в четверг в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции."С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю, "Аккую" приобрел статус ядерного объекта. Европейская комиссия признала ядерную энергию "зеленой энергетикой" и устранила колебания. С "Аккую" мы сделали нашу страну частью этого развития. Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления.
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868162983.html
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турция, аэс "аккую", в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, АЭС "Аккую", В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция с опозданием в 60 лет присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции "Аккую"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции "Аккую"
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АЭС "АККУЮ", 27 апр – РИА Новости. Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган и президент РФ Владимир Путин участвуют в четверг в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.
"С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю, "Аккую" приобрел статус ядерного объекта. Европейская комиссия признала ядерную энергию "зеленой энергетикой" и устранила колебания. С "Аккую" мы сделали нашу страну частью этого развития. Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Вчера, 15:21
 
ТурцияАЭС "Аккую"В миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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