https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868204595.html
Путин обсудил с Эрдоганом увеличение поставок сельхозпродукции
Путин обсудил с Эрдоганом увеличение поставок сельхозпродукции - РИА Новости, 27.04.2023
Путин обсудил с Эрдоганом увеличение поставок сельхозпродукции
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы увеличения поставок сельхозпродукции. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:50
2023-04-27T16:50
2023-04-27T17:40
экономика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы увеличения поставок сельхозпродукции.Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года.
https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин обсудил с Эрдоганом увеличение поставок сельхозпродукции
Путин обсудил с президентом Турции Эрдоганом вопросы увеличения поставок сельхозпродукции
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы увеличения поставок сельхозпродукции.
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"Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве - налаживание встречных поставок агропромышленной продукции, о координации, тематике международной продовольственной безопасности", - сказал Путин на церемонии доставки ядерного топлива на "Аккую".
Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года.