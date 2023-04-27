https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868204595.html

Путин обсудил с Эрдоганом увеличение поставок сельхозпродукции

Путин обсудил с Эрдоганом увеличение поставок сельхозпродукции - РИА Новости, 27.04.2023

Путин обсудил с Эрдоганом увеличение поставок сельхозпродукции

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы увеличения поставок сельхозпродукции. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:50

2023-04-27T16:50

2023-04-27T17:40

экономика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы увеличения поставок сельхозпродукции.Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года.

https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган