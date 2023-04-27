https://ria.ru/20230427/tserkov-1868006791.html

РПЦ сообщила, что не находится в расколе с Латвийской церковью

РПЦ сообщила, что не находится в расколе с Латвийской церковью - РИА Новости, 27.04.2023

РПЦ сообщила, что не находится в расколе с Латвийской церковью

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) не находится в расколе с Русской православной церковью (РПЦ), а если священников в Латвии понуждают отказываться от... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T00:36

2023-04-27T00:36

2023-04-27T00:36

религия

русская православная церковь

московский патриархат

московская патриархия

латвия

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Латвийская православная церковь (ЛПЦ) не находится в расколе с Русской православной церковью (РПЦ), а если священников в Латвии понуждают отказываться от поминовения патриарха Московского и всея Руси, то они имеют право не исполнять таких поручений, сообщил руководитель управления Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Крутицкий и Коломенский Павел (Пономарев). Собор ЛПЦ осенью 2022 года заявил об обращении к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о каноническом решении статуса церкви в Латвии в связи с изменениями в законодательстве страны. ЛПЦ еще в 1990-е годы получила от РПЦ статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. В сентябре сейм Латвии утвердил президентские поправки к закону, объявляющие ее автокефальной. В сообщении сайта ЛПЦ о соборе отмечалось, что собор абсолютным большинством голосов поддержал внесение в устав ЛПЦ соответствующих новому закону изменений. "Прекращение поминовения святейшего патриарха там, где таковое действительно имеет место, противоречит священным канонам, которые являются основой церковного строя. Такие действия по сути своей направлены на разделение Церкви и, в этом смысле, направлены на раскол. Это тот случай, когда каждый священнослужитель вправе отказаться исполнять подобные указания, если они поступают. Если же говорить о церковноправовой квалификации тех или иных действий в качестве раскола, влекущей за собой те или иные церковноправовые последствия, то таковая квалификация может принадлежать только церковным судебным инстанциям, вплоть до Архиерейского собора. Поэтому на данном этапе православным Латвии нет оснований воздерживаться от посещения храмов и участия в таинствах", – сказал он в интервью сайту Московской патриархии. Так он ответил на вопрос о том, что в Латвии клиру якобы дано распоряжение прекратить поминовение патриарха Московского и всея Руси. Непременным атрибутом автокефальной (независимой) Православной церкви является самостоятельное варение мира – особого освященного благовония, использующегося в богослужении, – продолжение выдачи которого Латвийской церкви подтвердил Священный синод РПЦ. ЛПЦ продолжает получать от нее миро, что свидетельствует о сохранении связи в таинствах, причем об этом просил Собор ЛПЦ, добавил митрополит Павел.

https://ria.ru/20230413/rpts-1865076004.html

https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html

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русская православная церковь, московский патриархат, московская патриархия, латвия