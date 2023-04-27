https://ria.ru/20230427/trevoga-1868066794.html

На подконтрольной Киеву части Херсонской области звучит воздушная тревога

На подконтрольной Киеву части Херсонской области звучит воздушная тревога - РИА Новости, 27.04.2023

На подконтрольной Киеву части Херсонской области звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:26

2023-04-27T11:26

2023-04-27T11:26

специальная военная операция на украине

киев

херсонская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в 10.43 мск. Эту же информацию подтверждает областная военной администрация, назначенная украинскими властями. "Херсонская область - воздушная тревога", - говорится в сообщении администрации в телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20230426/trevoga-1867990224.html

киев

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, херсонская область , вооруженные силы рф