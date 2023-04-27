Рейтинг@Mail.ru
В Липецке восстановят трамвайное движение - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
16:45 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/tramvai-1868202552.html
В Липецке восстановят трамвайное движение
В Липецке восстановят трамвайное движение - РИА Новости, 27.04.2023
В Липецке восстановят трамвайное движение
Движение трамваев в Липецке планируют возобновить в конце июля этого года, в первую очередь будет восстановлен участок трамвайных путей в районе... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:45
2023-04-27T16:45
липецкая область
игорь артамонов
липецк
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868195003_0:122:1600:1022_1920x0_80_0_0_ad911ce38f8612727de87be81902803a.jpg
ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Движение трамваев в Липецке планируют возобновить в конце июля этого года, в первую очередь будет восстановлен участок трамвайных путей в районе металлургического комбината, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что реконструкция трамвайных путей в Липецке начнется в ночь с 29 на 30 апреля. Предстоящие работы станут началом большого проекта модернизации липецкого трамвая. До 2025 года в городе должны реконструировать депо и почти 41 километр путей, закупить 46 трамваев, а также построить новую ветку протяжённостью 5,2 километра. Общий объём инвестиций в проект составит 14,5 миллиарда рублей."Впереди большой объём работ и внушительные вложения. Липецк получит новый, экологичный и комфортный электротранспорт", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230418/lipetsk-1865996000.html
липецк
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868195003_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_7d68518249cd913881ab3144e526dd8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецк, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Липецкая область

В Липецке восстановят трамвайное движение

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиВ Липецке восстановят трамвайное движение
В Липецке восстановят трамвайное движение - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
В Липецке восстановят трамвайное движение
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Движение трамваев в Липецке планируют возобновить в конце июля этого года, в первую очередь будет восстановлен участок трамвайных путей в районе металлургического комбината, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что реконструкция трамвайных путей в Липецке начнется в ночь с 29 на 30 апреля. Предстоящие работы станут началом большого проекта модернизации липецкого трамвая. До 2025 года в городе должны реконструировать депо и почти 41 километр путей, закупить 46 трамваев, а также построить новую ветку протяжённостью 5,2 километра. Общий объём инвестиций в проект составит 14,5 миллиарда рублей.

"Впереди большой объём работ и внушительные вложения. Липецк получит новый, экологичный и комфортный электротранспорт", – отметил Артамонов.
В Липецк поступили новые автобусы по федеральному проекту Чистый воздух - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В Липецк поступили новые автобусы по федеральному проекту "Чистый воздух"
18 апреля, 10:31
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала