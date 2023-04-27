https://ria.ru/20230427/tramvai-1868202552.html
В Липецке восстановят трамвайное движение
В Липецке восстановят трамвайное движение - РИА Новости, 27.04.2023
В Липецке восстановят трамвайное движение
Движение трамваев в Липецке планируют возобновить в конце июля этого года, в первую очередь будет восстановлен участок трамвайных путей в районе... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:45
2023-04-27T16:45
2023-04-27T16:45
липецкая область
игорь артамонов
липецк
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Движение трамваев в Липецке планируют возобновить в конце июля этого года, в первую очередь будет восстановлен участок трамвайных путей в районе металлургического комбината, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что реконструкция трамвайных путей в Липецке начнется в ночь с 29 на 30 апреля. Предстоящие работы станут началом большого проекта модернизации липецкого трамвая. До 2025 года в городе должны реконструировать депо и почти 41 километр путей, закупить 46 трамваев, а также построить новую ветку протяжённостью 5,2 километра. Общий объём инвестиций в проект составит 14,5 миллиарда рублей."Впереди большой объём работ и внушительные вложения. Липецк получит новый, экологичный и комфортный электротранспорт", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230418/lipetsk-1865996000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Липецкая область