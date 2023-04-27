https://ria.ru/20230427/tok-1868245923.html
Обстрел ВСУ обесточил два села в Курской области
Обстрел ВСУ обесточил два села в Курской области - РИА Новости, 27.04.2023
Обстрел ВСУ обесточил два села в Курской области
Два приграничных села в Суджанском районе Курской области остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины, обошлось без пострадавших,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:17
2023-04-27T18:17
2023-04-27T18:17
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
курская область
украина
суджанский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788939093_0:148:3233:1967_1920x0_80_0_0_5a3ec305e8bd6eb2570e5b1e9b2600e0.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Два приграничных села в Суджанском районе Курской области остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "Сегодня обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район. В результате оказались обесточенными 2 населенных пункта - села Горналь и Гуево. Никто не пострадал. Оперативные группы начали работы по восстановлению электроснабжения", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868217994.html
курская область
украина
суджанский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788939093_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_a7ae81c8f67d2457f140ed435394d15c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, курская область, украина, суджанский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Курская область, Украина, Суджанский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Россия
Обстрел ВСУ обесточил два села в Курской области
Старовойт: два села Курской области обесточены в результате обстрела со стороны Украины