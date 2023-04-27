https://ria.ru/20230427/tok-1868245923.html

Обстрел ВСУ обесточил два села в Курской области

Обстрел ВСУ обесточил два села в Курской области - РИА Новости, 27.04.2023

Обстрел ВСУ обесточил два села в Курской области

Два приграничных села в Суджанском районе Курской области остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины, обошлось без пострадавших,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:17

2023-04-27T18:17

2023-04-27T18:17

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

курская область

украина

суджанский район

роман старовойт

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Два приграничных села в Суджанском районе Курской области остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "Сегодня обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район. В результате оказались обесточенными 2 населенных пункта - села Горналь и Гуево. Никто не пострадал. Оперативные группы начали работы по восстановлению электроснабжения", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868217994.html

курская область

украина

суджанский район

россия

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происшествия, жкх, курская область, украина, суджанский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, россия