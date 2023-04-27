https://ria.ru/20230427/sudan-1868026714.html

Китайская армия направила в Судан корабли для эвакуации сограждан

Китайская армия направила в Судан корабли для эвакуации сограждан - РИА Новости, 27.04.2023

Китайская армия направила в Судан корабли для эвакуации сограждан

Вооруженные силы КНР направили корабли военно-морских сил (ВМС) в Судан для проведения эвакуации китайских граждан, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T08:52

2023-04-27T08:52

2023-04-27T08:52

в мире

судан

китай

антониу гутерреш

оон

столкновения в хартуме

воз

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ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы КНР направили корабли военно-морских сил (ВМС) в Судан для проведения эвакуации китайских граждан, заявил в четверг официальный представитель оборонного ведомства Китая Тань Кэфэй. "Чтобы защитить жизни и имущество китайских граждан в Судане, китайская армия 26 апреля направила в Судан военно-морские корабли для эвакуации китайских граждан, находящихся в Судане", - отмечается в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства обороны Китая в социальной сети WeChat. На брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что посольство КНР в Судане продолжает свою работу на фоне боевых действий в стране. Дипломат отмечала, что большинство граждан КНР в Судане уже были эвакуированы в безопасные зоны или в соседние страны. По ее словам, информации о жертвах среди китайских граждан не поступало. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.

https://ria.ru/20230426/sudan-1867828896.html

https://ria.ru/20230425/sbr-1867528950.html

судан

китай

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, судан, китай, антониу гутерреш, оон, столкновения в хартуме, воз