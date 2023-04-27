https://ria.ru/20230427/sud-1868210294.html

В Ярославле дали срок мужчине, угрожавшему взорвать здание УФСБ

В Ярославле дали срок мужчине, угрожавшему взорвать здание УФСБ - РИА Новости, 27.04.2023

В Ярославле дали срок мужчине, угрожавшему взорвать здание УФСБ

Рецидивист, угрожавший взорвать главное здание УФСБ по Ярославской области, чтобы, по его словам, проверить оперативность силовиков, приговорен к двум годам... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:04

2023-04-27T17:04

2023-04-27T17:25

происшествия

ярославль

ярославская область

челябинск

ярославский областной суд

фсб

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Рецидивист, угрожавший взорвать главное здание УФСБ по Ярославской области, чтобы, по его словам, проверить оперативность силовиков, приговорен к двум годам пяти месяцам колонии, говорится в сообщении Ярославского областного суда. По данным УФСБ по региону, 3 октября 2022 года около 15.30 на номер телефона дежурного УФСБ поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что является террористом, угрожал совершить взрыв и нападение на здание управления. Мужчину задержали. Оказалось, что он в федеральном розыске за нарушение условий испытательного срока в рамках приговора за угрозу убийством в 2021 году, а также ранее судим за ряд преступлений. УФСБ опубликовало видео признания задержанного: тот заверил, что признает вину и раскаивается. По его словам, он хотел убедиться, что сотрудники ФСБ способны быстро найти телефонного террориста. В видео он заверил, что "работой ФСБ остался доволен, ребята справились четко и очень оперативно". Ярославский областной суд информирует, что мужчину, который оказался жителем Челябинска, судили по части 3 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). "Приговором Фрунзенского районного суда г. Ярославля 37-летний житель г. Челябинска признан виновным… с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору ему назначено наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор вступил в законную силу. Судом установлено, что 3 октября 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостинице, совершил шесть звонков на номер телефона дежурного УФСБ России по Ярославской области. Кроме угроз, отмечают в суде, он "просил найти его и задержать". "В судебном заседании подсудимый согласился с обвинением, вину признал в полном объеме, сообщил, что… в содеянном раскаивается", - информирует суд.

https://ria.ru/20230426/terakt-1867836326.html

https://ria.ru/20230427/minirovanie-1868086480.html

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челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ярославль, ярославская область, челябинск, ярославский областной суд, фсб