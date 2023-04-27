https://ria.ru/20230427/sud-1868107142.html

В Праге мужчину судят за фейки о ядерном ударе по России, пишут СМИ

В Праге мужчину судят за фейки о ядерном ударе по России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2023

В Праге мужчину судят за фейки о ядерном ударе по России, пишут СМИ

Суд района Прага 1 в четверг начал рассмотрение уголовного дела Ладислава Врабела, осенью 2022 года в размещенном в нескольких соцсетях видеоролике заявившего о РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:17

2023-04-27T13:17

2023-04-27T13:17

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ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Суд района Прага 1 в четверг начал рассмотрение уголовного дела Ладислава Врабела, осенью 2022 года в размещенном в нескольких соцсетях видеоролике заявившего о том, что правительство Чехии якобы намерено нанести ядерный удар по РФ, которая таким же образом ответила бы Чехии, сообщило сетевое издание Idnes. "Ладислав Врабел заявил в видеоролике, размещенном в соцсетях YouTube и Facebook*, что якобы чешское правительство планирует нанести удар по России с применением ядерного оружия, и что Россия ответит тем же. Этот видеоролик просмотрели тысячи человек. По словам прокурора Катарины Кандовой, заявления Врабела могли вызвать волнение в рядах общественности в связи с возможным военным конфликтом между Чехией и Россией. За распространение ложных тревожных сообщений Врабелу грозит до двух лет тюремного заключения, однако прокурор предложила наказать его полугодовым тюремным сроком", - отмечает издание. В свою очередь, Врабел заявил в четверг на заседании суда, что считает себя невиновным и считает его дело "политической акцией". "Мы, граждане, имеем право говорить, что хотим", - сказал обвиняемый. Врабел получил широкую известность как организатор антиправительственных демонстраций, которые состоялись в сентябре и октябре 2022 года на Вацлавской площади в центре Праги. При этом он, как ранее сообщали местные СМИ, ссылаясь на болезни, уклонялся от явки в суд для того, чтобы разобраться с его долгами различным кредиторам на сумму около 2 миллионов крон (около 90 тысяч долларов). Чехия не располагает своим арсеналом ядерных вооружений. В апреле этого года глава минобороны республики Яна Чернохова, комментируя ситуацию с возможным размещением тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии, заявляла, что размещать западное ядерное оружие во входящей в НАТО Чехии не предполагается.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230419/nato-1866460488.html

https://ria.ru/20230417/tanki-1865816798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, чехия, прага