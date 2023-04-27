https://ria.ru/20230427/styuardessa-1867964004.html

Стюардесса развенчала популярные мифы о самолетах

Стюардесса развенчала популярные мифы о самолетах - РИА Новости, 27.04.2023

Стюардесса развенчала популярные мифы о самолетах

Стюардесса Броуди Капрон развенчала некоторые распространенные мифы о самолетах, а также раскрыла правду об употреблении алкоголя на борту, сообщает... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T04:04

2023-04-27T04:04

2023-04-27T04:04

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Стюардесса Броуди Капрон развенчала некоторые распространенные мифы о самолетах, а также раскрыла правду об употреблении алкоголя на борту, сообщает News.Com.Au.Бортпроводница ответила на вопросы, которые задают ей чаще всего: безопасна ли вода для питья, почему в воздухе опьянение чувствуется сильнее и куда же на самом деле деваются отходы в туалете.По ее словам, несмотря на то, что многие уверены в том, что в самолетах следует употреблять жидкости только из запечатанных бутылок, вся питьевая вода на борту безопасна и фильтруется.При этом она предупредила, что следует аккуратно относиться к спиртному. "Из-за низкого содержания кислорода в воздухе воздействие алкоголя усиливается, — объяснила Капрон.Бортпроводница также рассказала, почему шторки на иллюминаторах должны быть подняты при взлете и посадке. По ее словам, это нужно, чтобы каждый пассажир мог видеть двигатели и предупредить бортпроводников, если произойдет ЧП.Стюардесса раскрыла секрет и о том, что происходит с отходами в туалете. Они не выбрасываются в воздухе. "Все попадает в канализационный бак, а после приземление – сливается", — пояснила она.Она также упомянула еще один любопытный факт. В середине полета открыть двери в самолете невозможно, если вы, конечно, не обладаете сверхчеловеческой силой.

https://ria.ru/20230420/styuardessa-1866432679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, самолеты, авиакомпании