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В Турции раскрыли, что придет на смену "американскому веку" - РИА Новости, 27.04.2023
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16:27 27.04.2023 (обновлено: 16:29 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/ssha-1868189207.html
В Турции раскрыли, что придет на смену "американскому веку"
В Турции раскрыли, что придет на смену "американскому веку" - РИА Новости, 27.04.2023
В Турции раскрыли, что придет на смену "американскому веку"
Начавшийся с 1990-х годов "новый американский век" подошел к концу, пишет турецкое издание Cumhuriyet. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:27
2023-04-27T16:29
в мире
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брикс
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Начавшийся с 1990-х годов "новый американский век" подошел к концу, пишет турецкое издание Cumhuriyet. В статье отмечается, что этому есть несколько причин. Во-первых, доллар начинают "ссаживать с трона". Так, например, Бангладеш решил платить России за строительство АЭС в юанях, а страны БРИКС обошли группу G7 по общему валовому продукту, напоминает автор. Во-вторых, Россия и Китай в марте договорились об экономической и политической поддержке друг друга. Также на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества уже выстроилась очередь, а Пекин смог примирить Эр-Рияд и Тегеран, говорится в статье. В-третьих, отмечается, что США разобщены социально и политически, они тонут с экономической точки зрения. Автор приходит к выводу, что в мире начал формироваться новый порядок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230425/dollar-1867658011.html
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в мире, турция, брикс, g7, сша
В мире, Турция, БРИКС, G7, США
В Турции раскрыли, что придет на смену "американскому веку"

Cumhuriyet: американский век заканчивается из-за отказа мира от доллара

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок на машине посла США в России
Флажок на машине посла США в России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Начавшийся с 1990-х годов "новый американский век" подошел к концу, пишет турецкое издание Cumhuriyet.
«

"2023 год определенно и бесспорно войдет в учебники истории как год окончания "американского века" и начала "нового мирового порядка", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что этому есть несколько причин. Во-первых, доллар начинают "ссаживать с трона". Так, например, Бангладеш решил платить России за строительство АЭС в юанях, а страны БРИКС обошли группу G7 по общему валовому продукту, напоминает автор.

Во-вторых, Россия и Китай в марте договорились об экономической и политической поддержке друг друга. Также на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества уже выстроилась очередь, а Пекин смог примирить Эр-Рияд и Тегеран, говорится в статье.

В-третьих, отмечается, что США разобщены социально и политически, они тонут с экономической точки зрения. Автор приходит к выводу, что в мире начал формироваться новый порядок.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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