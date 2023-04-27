В Турции раскрыли, что придет на смену "американскому веку"
Cumhuriyet: американский век заканчивается из-за отказа мира от доллара
Флажок на машине посла США в России. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Начавшийся с 1990-х годов "новый американский век" подошел к концу, пишет турецкое издание Cumhuriyet.
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"2023 год определенно и бесспорно войдет в учебники истории как год окончания "американского века" и начала "нового мирового порядка", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что этому есть несколько причин. Во-первых, доллар начинают "ссаживать с трона". Так, например, Бангладеш решил платить России за строительство АЭС в юанях, а страны БРИКС обошли группу G7 по общему валовому продукту, напоминает автор.
Во-вторых, Россия и Китай в марте договорились об экономической и политической поддержке друг друга. Также на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества уже выстроилась очередь, а Пекин смог примирить Эр-Рияд и Тегеран, говорится в статье.
В-третьих, отмечается, что США разобщены социально и политически, они тонут с экономической точки зрения. Автор приходит к выводу, что в мире начал формироваться новый порядок.
Во-вторых, Россия и Китай в марте договорились об экономической и политической поддержке друг друга. Также на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества уже выстроилась очередь, а Пекин смог примирить Эр-Рияд и Тегеран, говорится в статье.
В-третьих, отмечается, что США разобщены социально и политически, они тонут с экономической точки зрения. Автор приходит к выводу, что в мире начал формироваться новый порядок.
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