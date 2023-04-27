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В Турции раскрыли, что придет на смену "американскому веку"

В Турции раскрыли, что придет на смену "американскому веку" - РИА Новости, 27.04.2023

В Турции раскрыли, что придет на смену "американскому веку"

Начавшийся с 1990-х годов "новый американский век" подошел к концу, пишет турецкое издание Cumhuriyet. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:27

2023-04-27T16:27

2023-04-27T16:29

в мире

турция

брикс

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Начавшийся с 1990-х годов "новый американский век" подошел к концу, пишет турецкое издание Cumhuriyet. В статье отмечается, что этому есть несколько причин. Во-первых, доллар начинают "ссаживать с трона". Так, например, Бангладеш решил платить России за строительство АЭС в юанях, а страны БРИКС обошли группу G7 по общему валовому продукту, напоминает автор. Во-вторых, Россия и Китай в марте договорились об экономической и политической поддержке друг друга. Также на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества уже выстроилась очередь, а Пекин смог примирить Эр-Рияд и Тегеран, говорится в статье. В-третьих, отмечается, что США разобщены социально и политически, они тонут с экономической точки зрения. Автор приходит к выводу, что в мире начал формироваться новый порядок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230425/dollar-1867658011.html

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в мире, турция, брикс, g7, сша