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Маккарти обвинил Байдена и демократов в "нулевом" вкладе в экономику США
Маккарти обвинил Байдена и демократов в "нулевом" вкладе в экономику США - РИА Новости, 27.04.2023
Маккарти обвинил Байдена и демократов в "нулевом" вкладе в экономику США
Демократическая партия, контролирующая сенат США, не предприняла никаких действий для американской экономики, а президент Джо Байден и вовсе ставит ее под... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T03:56
2023-04-27T03:56
2023-04-27T03:56
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чак шумер
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Демократическая партия, контролирующая сенат США, не предприняла никаких действий для американской экономики, а президент Джо Байден и вовсе ставит ее под угрозу, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Он добавил, что если лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер "думает, что у него план, то пусть представит его". Спикер также подчеркнул, что "многие" демократы желают начала обсуждения проблемы госдолга с республиканцами. В среду палата представителей приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов. Теперь законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат. В апреле Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов. Документ предусматривает экономию в размере более 4,5 триллионов долларов. Кроме того, он предусматривает ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием. В американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.
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сша, кевин маккарти, джо байден, чак шумер, в мире
США, Кевин Маккарти, Джо Байден, Чак Шумер, В мире
Маккарти обвинил Байдена и демократов в "нулевом" вкладе в экономику США
Спикер Маккарти: демократы в сенате и Байден ничего не сделали для экономики США
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Демократическая партия, контролирующая сенат США, не предприняла никаких действий для американской экономики, а президент Джо Байден и вовсе ставит ее под угрозу, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.
«
"Президент больше не может ставить экономику под угрозу. Мы подняли потолок госдолга и отправили его в сенат. Мы сделали свою работу. Но сенат не сделал ничего для экономики или лимита госдолга", - заявил журналистам Маккарти.
Он добавил, что если лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер
"думает, что у него план, то пусть представит его". Спикер также подчеркнул, что "многие" демократы желают начала обсуждения проблемы госдолга с республиканцами.
В среду палата представителей приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов. Теперь законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.
В апреле Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов. Документ предусматривает экономию в размере более 4,5 триллионов долларов. Кроме того, он предусматривает ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.
В американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.
Спикер палаты представителей США заявил о странном поведении Байдена