https://ria.ru/20230427/ssha-1868014144.html

Маккарти обвинил Байдена и демократов в "нулевом" вкладе в экономику США

Маккарти обвинил Байдена и демократов в "нулевом" вкладе в экономику США - РИА Новости, 27.04.2023

Маккарти обвинил Байдена и демократов в "нулевом" вкладе в экономику США

Демократическая партия, контролирующая сенат США, не предприняла никаких действий для американской экономики, а президент Джо Байден и вовсе ставит ее под... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T03:56

2023-04-27T03:56

2023-04-27T03:56

сша

кевин маккарти

джо байден

чак шумер

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843353724_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5b0b578dc846d86eb7c027509a9db95.jpg

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Демократическая партия, контролирующая сенат США, не предприняла никаких действий для американской экономики, а президент Джо Байден и вовсе ставит ее под угрозу, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Он добавил, что если лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер "думает, что у него план, то пусть представит его". Спикер также подчеркнул, что "многие" демократы желают начала обсуждения проблемы госдолга с республиканцами. В среду палата представителей приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов. Теперь законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат. В апреле Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов. Документ предусматривает экономию в размере более 4,5 триллионов долларов. Кроме того, он предусматривает ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием. В американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.

https://ria.ru/20230427/makkarti-1868013005.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, кевин маккарти, джо байден, чак шумер, в мире