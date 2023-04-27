https://ria.ru/20230427/sport-1868049889.html
ГТО помогает детям Кузбасса расти сильными и здоровыми, заявил Цивилев
ГТО помогает детям Кузбасса расти сильными и здоровыми, заявил Цивилев - РИА Новости, 27.04.2023
ГТО помогает детям Кузбасса расти сильными и здоровыми, заявил Цивилев
Комплекс ГТО помогает детям Кузбасса расти сильными и здоровыми, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:39
2023-04-27T10:39
2023-04-27T10:39
общество
россия
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости. Комплекс ГТО помогает детям Кузбасса расти сильными и здоровыми, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" для детей и подростков в Кузбассе в этом году запланированы около 25 мероприятий в рамках программы ГТО – конкурсы, фестивали и различные проекты", – говорится в сообщении. "Мы в Кузбассе уделяем огромное внимание развитию детского спорта: строим спортивные комплексы, стадионы, детские площадки, приобретаем инвентарь и оборудование, открываем спортивные секции и кружки. Создаем условия для здоровой и активной жизни нашему подрастающему поколению. Рад видеть, что наши дети на отлично выполняют нормативы ГТО", – приводятся в сообщении слова Цивилева. Уточняется, что с 1 июня по 31 августа во всех муниципалитетах пройдет традиционный проект "Лето с ГТО в Кузбассе". На летних спортивных площадках специалисты будут принимать нормативы ГТО (в тестовом режиме и на знаки отличия). Кроме того, организованы мастер-классы и информационно-просветительские акции. Также в рамках регионального проекта "8 шагов по профилактике правонарушений несовершеннолетних" 12 мая в спорткомплексе "Кузбасс-Арена" запланирован физкультурно-спортивный патриотический квест "Равнение на ГТО!" для подростков от 13 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. В рамках проекта "Мобильный центр тестирования ГТО Кузбасса" с 15 мая по 15 июня пройдет акция "Твой выбор ГТО" среди воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений. Отмечается, что в 2022 году Минспорта России определило Кузбасс как модельную площадку по вовлечению детей от 3 до 6 лет в занятия физкультурой и спортом. Презентация экспериментальной площадки "Малыши Кузбасса шагают в ГТО" прошла в сентябре прошлого года в рамках X Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава". Проект получил высокую оценку и рекомендован для дальнейшего тиражирования в регионах. В региональных соревнованиях "Малыши Кузбасса шагают в ГТО!" принимают участие сборные команды детских садов. Каждую команду представляют четыре ребенка от 3 до 7 лет и двое взрослых. В школах Кузбасса проходит региональный конкурс "Самый спортивный ГТОшный класс". В регионе также работают два передвижных комплекса "Мобильный центр тестирования ГТО Кузбасса". Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для приема нормативов ГТО. Благодаря региональному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в муниципальных округах и сельских территориях установлены 17 уличных малых спортивных площадок, оснащенных оборудованием для подготовки к выполнению нормативов ГТО.
https://ria.ru/20230321/gto-1859435187.html
https://ria.ru/20230411/yugra-1864566387.html
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общество, россия, сергей цивилев, кемеровская область
Общество, Россия, Сергей Цивилев, Кемеровская область
ГТО помогает детям Кузбасса расти сильными и здоровыми, заявил Цивилев
Губернатор Цивилев: комплекс ГТО помогает детям Кузбасса расти сильными и здоровыми
КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости.
Комплекс ГТО помогает детям Кузбасса расти сильными и здоровыми, сообщила пресс-служба
правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" для детей и подростков в Кузбассе в этом году запланированы около 25 мероприятий в рамках программы ГТО – конкурсы, фестивали и различные проекты", – говорится в сообщении.
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"Мы в Кузбассе уделяем огромное внимание развитию детского спорта: строим спортивные комплексы, стадионы, детские площадки, приобретаем инвентарь и оборудование, открываем спортивные секции и кружки. Создаем условия для здоровой и активной жизни нашему подрастающему поколению. Рад видеть, что наши дети на отлично выполняют нормативы ГТО", – приводятся в сообщении слова Цивилева.
Уточняется, что с 1 июня по 31 августа во всех муниципалитетах пройдет традиционный проект "Лето с ГТО в Кузбассе". На летних спортивных площадках специалисты будут принимать нормативы ГТО (в тестовом режиме и на знаки отличия). Кроме того, организованы мастер-классы и информационно-просветительские акции.
Также в рамках регионального проекта "8 шагов по профилактике правонарушений несовершеннолетних" 12 мая в спорткомплексе "Кузбасс-Арена" запланирован физкультурно-спортивный патриотический квест "Равнение на ГТО!" для подростков от 13 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. В рамках проекта "Мобильный центр тестирования ГТО Кузбасса" с 15 мая по 15 июня пройдет акция "Твой выбор ГТО" среди воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений.
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Отмечается, что в 2022 году Минспорта России определило Кузбасс как модельную площадку по вовлечению детей от 3 до 6 лет в занятия физкультурой и спортом. Презентация экспериментальной площадки "Малыши Кузбасса шагают в ГТО" прошла в сентябре прошлого года в рамках X Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава". Проект получил высокую оценку и рекомендован для дальнейшего тиражирования в регионах.
В региональных соревнованиях "Малыши Кузбасса шагают в ГТО!" принимают участие сборные команды детских садов. Каждую команду представляют четыре ребенка от 3 до 7 лет и двое взрослых. В школах Кузбасса проходит региональный конкурс "Самый спортивный ГТОшный класс". В регионе также работают два передвижных комплекса "Мобильный центр тестирования ГТО Кузбасса". Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для приема нормативов ГТО.
Благодаря региональному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным
, в муниципальных округах и сельских территориях установлены 17 уличных малых спортивных площадок, оснащенных оборудованием для подготовки к выполнению нормативов ГТО.
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