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Бурятия передала оборудование военным в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:17 27.04.2023 (обновлено: 14:18 07.05.2023)
https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1870314935.html
Бурятия передала оборудование военным в зоне спецоперации
Бурятия передала оборудование военным в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.05.2023
Бурятия передала оборудование военным в зоне спецоперации
Военным в зону спецоперации из Бурятии отправятся бензопилы, тепловизионные монокуляры и другое необходимое оборудование, сообщает созданная правительством... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-27T19:17
2023-05-07T14:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
надежные люди
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УЛАН-УДЭ, 27 апр - РИА Новости. Военным в зону спецоперации из Бурятии отправятся бензопилы, тепловизионные монокуляры и другое необходимое оборудование, сообщает созданная правительством республики автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие". "Сегодня АНО "Содействие" передали военным землякам бензопилы, сварочные полуавтоматы, аппарат плазменной резки, а также тепловизионные монокуляры и пуско-зарядные устройства. На линию фронта посылка будет отправлена в ближайшее время", - говорится в сообщении. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь, направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Надежные люди
Бурятия передала оборудование военным в зоне спецоперации

Бурятия передала тепловизионные монокуляры и другое оборудование военным в зоне СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 27 апр - РИА Новости. Военным в зону спецоперации из Бурятии отправятся бензопилы, тепловизионные монокуляры и другое необходимое оборудование, сообщает созданная правительством республики автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие".
"Сегодня АНО "Содействие" передали военным землякам бензопилы, сварочные полуавтоматы, аппарат плазменной резки, а также тепловизионные монокуляры и пуско-зарядные устройства. На линию фронта посылка будет отправлена в ближайшее время", - говорится в сообщении.
АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь, направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаНадежные люди
 
 
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