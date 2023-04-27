https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1870314935.html

Бурятия передала оборудование военным в зоне спецоперации

Бурятия передала оборудование военным в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.05.2023

Бурятия передала оборудование военным в зоне спецоперации

Военным в зону спецоперации из Бурятии отправятся бензопилы, тепловизионные монокуляры и другое необходимое оборудование, сообщает созданная правительством... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-27T19:17

2023-04-27T19:17

2023-05-07T14:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

надежные люди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839378281_0:261:3040:1971_1920x0_80_0_0_2a487549f3f0afc1b1e359fc5a706f57.jpg

УЛАН-УДЭ, 27 апр - РИА Новости. Военным в зону спецоперации из Бурятии отправятся бензопилы, тепловизионные монокуляры и другое необходимое оборудование, сообщает созданная правительством республики автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие". "Сегодня АНО "Содействие" передали военным землякам бензопилы, сварочные полуавтоматы, аппарат плазменной резки, а также тепловизионные монокуляры и пуско-зарядные устройства. На линию фронта посылка будет отправлена в ближайшее время", - говорится в сообщении. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь, направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, надежные люди