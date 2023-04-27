https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1870314619.html

Пенсионерка из пермской деревни сшила для бойцов СВО анатомические подушки

Пенсионерка из пермской деревни сшила для бойцов СВО анатомические подушки - РИА Новости, 07.05.2023

Пенсионерка из пермской деревни сшила для бойцов СВО анатомические подушки

Пенсионерка из пермской деревни Кондратово сшила для бойцов в зоне спецоперации анатомические подушечки, сообщает "Гуманитарный центр Прикамья". РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-27T14:14

2023-04-27T14:14

2023-05-07T14:15

специальная военная операция на украине

надежные люди

пермский край

пермь

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ПЕРМЬ, 27 апр - РИА Новости. Пенсионерка из пермской деревни Кондратово сшила для бойцов в зоне спецоперации анатомические подушечки, сообщает "Гуманитарный центр Прикамья". "Благодарим жительницу деревни Кондратово Виноградову Эльмиру Камилевну. Она изготовила и привезла замечательные подушечки для бойцов, проходящих службу в зоне проведения СВО! Очень рады, что обычные жители остаются небезучастными и помогают нашим парням по мере своих возможностей", - говорится в сообщении гуманитарного центра края. Сшитые пенсионеркой подушечки имеют специальную прямоугольную форму с изгибами в центральной части изделия, считается, что они обеспечивают максимально комфортное положение головы и шеи. По данным краевых властей, различные вещи для военнослужащих также отшиваются в организованном волонтерами швейном отделении движения "Молот/Парма Za СВОих" в поселке Звездном под Пермью. Там изготавливают пятиточечники, специализированное госпитальное нижнее белье и полотенца, маскировочные сети. С весны 2022 года Пермский край направил на территорию спецоперации более 1,3 тысячи тонн гуманитарных грузов. "Гуманитарный центр Прикамья" создан в начале 2022 года для сбора и отправки гуманитарной помощи от жителей Пермского края участникам спецоперации, а также жителям освобождённых территорий.

https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html

пермский край

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надежные люди, пермский край, пермь