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Пенсионерка из пермской деревни сшила для бойцов СВО анатомические подушки
Пенсионерка из пермской деревни сшила для бойцов СВО анатомические подушки - РИА Новости, 07.05.2023
Пенсионерка из пермской деревни сшила для бойцов СВО анатомические подушки
Пенсионерка из пермской деревни Кондратово сшила для бойцов в зоне спецоперации анатомические подушечки, сообщает "Гуманитарный центр Прикамья". РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-27T14:14
2023-04-27T14:14
2023-05-07T14:15
специальная военная операция на украине
надежные люди
пермский край
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ПЕРМЬ, 27 апр - РИА Новости. Пенсионерка из пермской деревни Кондратово сшила для бойцов в зоне спецоперации анатомические подушечки, сообщает "Гуманитарный центр Прикамья". "Благодарим жительницу деревни Кондратово Виноградову Эльмиру Камилевну. Она изготовила и привезла замечательные подушечки для бойцов, проходящих службу в зоне проведения СВО! Очень рады, что обычные жители остаются небезучастными и помогают нашим парням по мере своих возможностей", - говорится в сообщении гуманитарного центра края. Сшитые пенсионеркой подушечки имеют специальную прямоугольную форму с изгибами в центральной части изделия, считается, что они обеспечивают максимально комфортное положение головы и шеи. По данным краевых властей, различные вещи для военнослужащих также отшиваются в организованном волонтерами швейном отделении движения "Молот/Парма Za СВОих" в поселке Звездном под Пермью. Там изготавливают пятиточечники, специализированное госпитальное нижнее белье и полотенца, маскировочные сети. С весны 2022 года Пермский край направил на территорию спецоперации более 1,3 тысячи тонн гуманитарных грузов. "Гуманитарный центр Прикамья" создан в начале 2022 года для сбора и отправки гуманитарной помощи от жителей Пермского края участникам спецоперации, а также жителям освобождённых территорий.
https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html
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надежные люди, пермский край, пермь
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Пермский край, Пермь
Пенсионерка из пермской деревни сшила для бойцов СВО анатомические подушки
Пенсионерка из пермской деревни Кондратово сшила для бойцов СВО анатомические подушки
ПЕРМЬ, 27 апр - РИА Новости. Пенсионерка из пермской деревни Кондратово сшила для бойцов в зоне спецоперации анатомические подушечки, сообщает "Гуманитарный центр Прикамья".
"Благодарим жительницу деревни Кондратово Виноградову Эльмиру Камилевну. Она изготовила и привезла замечательные подушечки для бойцов, проходящих службу в зоне проведения СВО! Очень рады, что обычные жители остаются небезучастными и помогают нашим парням по мере своих возможностей", - говорится в сообщении гуманитарного центра края.
Сшитые пенсионеркой подушечки имеют специальную прямоугольную форму с изгибами в центральной части изделия, считается, что они обеспечивают максимально комфортное положение головы и шеи.
По данным краевых властей, различные вещи для военнослужащих также отшиваются в организованном волонтерами швейном отделении движения "Молот/Парма Za СВОих" в поселке Звездном под Пермью
. Там изготавливают пятиточечники, специализированное госпитальное нижнее белье и полотенца, маскировочные сети.
С весны 2022 года Пермский край
направил на территорию спецоперации более 1,3 тысячи тонн гуманитарных грузов.
"Гуманитарный центр Прикамья" создан в начале 2022 года для сбора и отправки гуманитарной помощи от жителей Пермского края участникам спецоперации, а также жителям освобождённых территорий.
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