https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868221520.html

Минобороны показало, как Су-25 уничтожают укрепрайоны и бронетехнику ВСУ

Минобороны показало, как Су-25 уничтожают укрепрайоны и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023

Минобороны показало, как Су-25 уничтожают укрепрайоны и бронетехнику ВСУ

Минобороны России показало кадры боевого вылета пары штурмовиков Су-25, в ходе которого самолёты уничтожили замаскированные укреплённые позиции и бронетехнику... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:29

2023-04-27T17:29

2023-04-27T18:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

су-25

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минобороны России показало кадры боевого вылета пары штурмовиков Су-25, в ходе которого самолёты уничтожили замаскированные укреплённые позиции и бронетехнику украинских военных. "Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения летчики, выпустив тепловые ловушки, выполнили маневр и вернулись на аэродром. В результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника ВСУ", - уточнили в Минобороны РФ. В видео показаны загрузка боекомплекта, рулёжка и взлёт самолётов, а также их пролёты на минимальной высоте и пуски авиационных средств поражения.

https://ria.ru/20230426/iskander-1867849194.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевой вылет штурмовиков Су-25. Кадры Минобороны РФ Боевой вылет штурмовиков Су-25. Кадры Минобороны РФ 2023-04-27T17:29 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф)