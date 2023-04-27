https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868221520.html
Минобороны показало, как Су-25 уничтожают укрепрайоны и бронетехнику ВСУ
Минобороны показало, как Су-25 уничтожают укрепрайоны и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
Минобороны показало, как Су-25 уничтожают укрепрайоны и бронетехнику ВСУ
Минобороны России показало кадры боевого вылета пары штурмовиков Су-25, в ходе которого самолёты уничтожили замаскированные укреплённые позиции и бронетехнику... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:29
2023-04-27T17:29
2023-04-27T18:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
су-25
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минобороны России показало кадры боевого вылета пары штурмовиков Су-25, в ходе которого самолёты уничтожили замаскированные укреплённые позиции и бронетехнику украинских военных. "Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения летчики, выпустив тепловые ловушки, выполнили маневр и вернулись на аэродром. В результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника ВСУ", - уточнили в Минобороны РФ. В видео показаны загрузка боекомплекта, рулёжка и взлёт самолётов, а также их пролёты на минимальной высоте и пуски авиационных средств поражения.
https://ria.ru/20230426/iskander-1867849194.html
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Боевой вылет штурмовиков Су-25. Кадры Минобороны РФ
Боевой вылет штурмовиков Су-25. Кадры Минобороны РФ
2023-04-27T17:29
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало, как Су-25 уничтожают укрепрайоны и бронетехнику ВСУ
Минобороны опубликовало видео, как Су-25 уничтожают украинские укрепрайоны и бронетехнику