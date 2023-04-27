ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на двух направлениях
ВС России уничтожили более 180 боевиков ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 180 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.