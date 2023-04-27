https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868139395.html

ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на двух направлениях

ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 27.04.2023

ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 180 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:21

2023-04-27T14:21

2023-04-27T14:32

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 180 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868138417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность