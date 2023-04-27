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ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 27.04.2023 (обновлено: 14:32 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868139395.html
ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на двух направлениях
ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 27.04.2023
ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 180 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:21
2023-04-27T14:32
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 180 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868138417.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на двух направлениях

ВС России уничтожили более 180 боевиков ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 180 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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