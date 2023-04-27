https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868107491.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:34

2023-04-27T16:34

2023-04-27T16:34

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 апреля 2023 годаЗа минувшие сутки российские части нанесли поражение противнику в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Ночью нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска. Подразделения ВДВ сковывают противника на северной и южной окраинах города. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово, через который идет снабжение украинских войск. Он отметил, что боевые действия на этом участке "в тяжелейших условиях" ведут бойцы ЧВК "Вагнер".Параллельно ликвидированы 78 артиллерийских расчетов, 109 районов скопления живой силы и техники, несколько командно-наблюдательных пунктов и складов боеприпасов. Пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-24, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 21 беспилотник.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 413 самолетов, 228 вертолетов, 3882 беспилотника, 421 зенитный ракетный комплекс, 1095 реактивных систем залпового огня, 8878 танков и других бронемашин, 4671 орудие полевой артиллерии и 9805 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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