https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868048899.html
Четверых участников СВО из Улан-Удэ посмертно наградили орденами Мужества
Четверых участников СВО из Улан-Удэ посмертно наградили орденами Мужества - РИА Новости, 27.04.2023
Четверых участников СВО из Улан-Удэ посмертно наградили орденами Мужества
Орденами Мужества посмертно наградили четырех жителей Улан-Удэ, участников специальной операции на Украине, сообщила мэрия в четверг. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:36
2023-04-27T10:36
2023-04-27T10:36
специальная военная операция на украине
общество
улан-удэ
республика бурятия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829276153_61:114:1778:1080_1920x0_80_0_0_e89c338df8fac7b65c40dd7a3c716549.jpg
УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Орденами Мужества посмертно наградили четырех жителей Улан-Удэ, участников специальной операции на Украине, сообщила мэрия в четверг. "За мужество, отвагу и смелость, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, орденами Мужества посмертно награждены Асхат Мухаметов, Владислав Бурков, Илья Эрдынеев и Цырен Амуров", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале мэрии. Отмечается, что награды вручены родственникам погибших военнослужащих - участников специальной военной операции. "Наши земляки приняли решение отправиться на специальную военную операцию, выполняли свой воинский долг с честью… Наши ребята совершили действительно смелый поступок, до конца были верны своей родине", - приводятся в сообщении слова замруководителя администрации Советского района Улан-Удэ Владимира Тэлина.
https://ria.ru/20230314/buryatiya-1857749684.html
улан-удэ
республика бурятия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829276153_193:0:1633:1080_1920x0_80_0_0_1473d894f4bcca08844e9bcaeba20dbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, улан-удэ, республика бурятия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Четверых участников СВО из Улан-Удэ посмертно наградили орденами Мужества
Четверых уроженцев Улан-Удэ посмертно удостоили орденов Мужества за подвиги в зоне СВО
УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости.
Орденами Мужества посмертно наградили четырех жителей Улан-Удэ, участников специальной операции на Украине, сообщила мэрия
в четверг.
"За мужество, отвагу и смелость, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, орденами Мужества посмертно награждены Асхат Мухаметов, Владислав Бурков, Илья Эрдынеев и Цырен Амуров", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале мэрии. Отмечается, что награды вручены родственникам погибших военнослужащих - участников специальной военной операции.
"Наши земляки приняли решение отправиться на специальную военную операцию, выполняли свой воинский долг с честью… Наши ребята совершили действительно смелый поступок, до конца были верны своей родине", - приводятся в сообщении слова замруководителя администрации Советского района Улан-Удэ Владимира Тэлина.
В Бурятии простились с погибшим в СВО бывшим буддийским ламой