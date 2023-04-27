Рейтинг@Mail.ru
Четверых участников СВО из Улан-Удэ посмертно наградили орденами Мужества - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868048899.html
Четверых участников СВО из Улан-Удэ посмертно наградили орденами Мужества
Четверых участников СВО из Улан-Удэ посмертно наградили орденами Мужества - РИА Новости, 27.04.2023
Четверых участников СВО из Улан-Удэ посмертно наградили орденами Мужества
Орденами Мужества посмертно наградили четырех жителей Улан-Удэ, участников специальной операции на Украине, сообщила мэрия в четверг. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:36
2023-04-27T10:36
специальная военная операция на украине
общество
улан-удэ
республика бурятия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829276153_61:114:1778:1080_1920x0_80_0_0_e89c338df8fac7b65c40dd7a3c716549.jpg
УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Орденами Мужества посмертно наградили четырех жителей Улан-Удэ, участников специальной операции на Украине, сообщила мэрия в четверг. "За мужество, отвагу и смелость, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, орденами Мужества посмертно награждены Асхат Мухаметов, Владислав Бурков, Илья Эрдынеев и Цырен Амуров", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале мэрии. Отмечается, что награды вручены родственникам погибших военнослужащих - участников специальной военной операции. "Наши земляки приняли решение отправиться на специальную военную операцию, выполняли свой воинский долг с честью… Наши ребята совершили действительно смелый поступок, до конца были верны своей родине", - приводятся в сообщении слова замруководителя администрации Советского района Улан-Удэ Владимира Тэлина.
https://ria.ru/20230314/buryatiya-1857749684.html
улан-удэ
республика бурятия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829276153_193:0:1633:1080_1920x0_80_0_0_1473d894f4bcca08844e9bcaeba20dbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, улан-удэ, республика бурятия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Четверых участников СВО из Улан-Удэ посмертно наградили орденами Мужества

Четверых уроженцев Улан-Удэ посмертно удостоили орденов Мужества за подвиги в зоне СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОрден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Орденами Мужества посмертно наградили четырех жителей Улан-Удэ, участников специальной операции на Украине, сообщила мэрия в четверг.
"За мужество, отвагу и смелость, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, орденами Мужества посмертно награждены Асхат Мухаметов, Владислав Бурков, Илья Эрдынеев и Цырен Амуров", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале мэрии. Отмечается, что награды вручены родственникам погибших военнослужащих - участников специальной военной операции.
"Наши земляки приняли решение отправиться на специальную военную операцию, выполняли свой воинский долг с честью… Наши ребята совершили действительно смелый поступок, до конца были верны своей родине", - приводятся в сообщении слова замруководителя администрации Советского района Улан-Удэ Владимира Тэлина.
Хышикто Цыбиков
В Бурятии простились с погибшим в СВО бывшим буддийским ламой
14 марта, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоУлан-УдэРеспублика БурятияРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала