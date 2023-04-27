https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868048899.html

Четверых участников СВО из Улан-Удэ посмертно наградили орденами Мужества

Четверых участников СВО из Улан-Удэ посмертно наградили орденами Мужества - РИА Новости, 27.04.2023

Четверых участников СВО из Улан-Удэ посмертно наградили орденами Мужества

Орденами Мужества посмертно наградили четырех жителей Улан-Удэ, участников специальной операции на Украине, сообщила мэрия в четверг. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:36

2023-04-27T10:36

2023-04-27T10:36

специальная военная операция на украине

общество

улан-удэ

республика бурятия

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Орденами Мужества посмертно наградили четырех жителей Улан-Удэ, участников специальной операции на Украине, сообщила мэрия в четверг. "За мужество, отвагу и смелость, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, орденами Мужества посмертно награждены Асхат Мухаметов, Владислав Бурков, Илья Эрдынеев и Цырен Амуров", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале мэрии. Отмечается, что награды вручены родственникам погибших военнослужащих - участников специальной военной операции. "Наши земляки приняли решение отправиться на специальную военную операцию, выполняли свой воинский долг с честью… Наши ребята совершили действительно смелый поступок, до конца были верны своей родине", - приводятся в сообщении слова замруководителя администрации Советского района Улан-Удэ Владимира Тэлина.

https://ria.ru/20230314/buryatiya-1857749684.html

улан-удэ

республика бурятия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, улан-удэ, республика бурятия, россия, украина, ситуация в днр и лнр