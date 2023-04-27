https://ria.ru/20230427/spasenie-1868257143.html

В Приморье из четырехметрового колодца спасли слепую собаку

В Приморье из четырехметрового колодца спасли слепую собаку - РИА Новости, 27.04.2023

В Приморье из четырехметрового колодца спасли слепую собаку

Слепую собаку, упавшую в четырехметровый колодец для септика, спасли в Приморье, сообщает управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:58

2023-04-27T18:58

2023-04-27T18:58

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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Слепую собаку, упавшую в четырехметровый колодец для септика, спасли в Приморье, сообщает управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа. По данным спасателей, жительница приморского поселка Ливадия сообщила, что на улице Ивановского старый слепой пес упал в колодец для септика, хозяева не смогли самостоятельно вытащить собаку. "Животное находилось в узком четырехметровом колодце. Спасатель спустился в узкий колодец и поднял бедолагу на поверхность", - говорится в сообщении. По словам хозяев животного, которые приводятся в сообщении, как-то к ним во двор забрёл старый слепой пес, которого после они забрали к себе. Но иногда он "забывает, что слеп" и попадает в неприятности.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867868080.html

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