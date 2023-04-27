https://ria.ru/20230427/sotrudnichestvo-1868102888.html

Новосибирская область и Белоруссия договорились развивать сотрудничество

Новосибирская область и Белоруссия договорились развивать сотрудничество - РИА Новости, 27.04.2023

Новосибирская область и Белоруссия договорились развивать сотрудничество

Белоруссия планирует развивать сотрудничество с Новосибирской областью в области транспортной техники, микроэлектроники, прорабатывается вопрос об открытии... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:02

2023-04-27T13:02

2023-04-27T13:02

новосибирская область

россия

новосибирск

белоруссия

роман головченко

андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Белоруссия планирует развивать сотрудничество с Новосибирской областью в области транспортной техники, микроэлектроники, прорабатывается вопрос об открытии торгового дома для потребительских товаров, сообщил журналистам в четверг в Новосибирске премьер Белоруссии Роман Головченко. "Первый блок нашего обсуждения – это то, что пользуется спросом и вызывает большой интерес, увеличение поставок белорусской техники в регион – пассажирской, коммунальной, грузовой и специальной. С другой стороны, это увеличение объемов поставок комплектаций новосибирских предприятий в Беларусь, на "БелАЗ" и другие наши предприятия", - рассказал он по итогам встречи с губернатором сибирского региона Андреем Травниковым. Головченко отметил, что в настоящее время очень перспективно сотрудничество в сфере микроэлектроники. Белорусская делегация в Новосибирске посетила завод полупроводниковых приборов "Восток". "Сейчас очень большой спрос на белорусское оборудование для производства микроэлектроники. С другой стороны, мы ждем финальной реализации тех разработок, которые ведутся в РФ и реализуются, в том числе, на этой производственной площадке как базовая электронно-компонентная база для наших наработок", - пояснил премьер. По его словам, очень большой интерес в Новосибирске вызвала проходящая в эти дни белорусская ярмарка. Есть большой спрос на продукцию белорусской легкой промышленности и продовольствие. "Думаем, каким образом консолидировать потоки. Может быть в одном каком-то торговом субъекте или торговом доме, чтобы полностью вся номенклатура потребительских товаров была представлена здесь в Новосибирске и нашла своего покупателя. Также думаем, каким образом улучшить нашу сбытовую и сервисную сеть. Сегодня посетил торговый дом "МТЗ Сибирь", это пример того, как мы сегодня консолидируем наших производителей", - рассказал Головченко. В свою очередь, Травников особо обратил внимание на тему развития совместных производств. В частности, в регионе есть совместный проект по сельхозтехнике, в основной навесной и прицепной. В ближайших планах совместный проект по производству самоходной техники, в частности для опрыскивания полей. Также в числе приоритетов – общественный транспорт. "Два года назад стартовала большая программа по обновлению общественного транспорта. За последние два года больше 200 единиц только Новосибирск получил автобусов, трамваев, троллейбусов. С одной стороны, рынок очень конкурентный, но уже в этих поставках присутствуют белорусские автобусы и троллейбусы совместного производства. По теме трамваев есть безусловное преимущество. Это совместное предприятие в Новосибирске "БКМ-Сибирь". Договорились, что в этом году коллеги выйдут на производство модели с обновленным современным кузовом, что даст толчок развитию рынка не только в Новосибирске, но и в других регионах Сибири", - сказал он.

https://ria.ru/20230421/pereizbranie-1866968797.html

https://ria.ru/20230421/polk-1866864080.html

https://realty.ria.ru/20230421/prokuratura-1866805940.html

новосибирская область

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новосибирск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новосибирская область, россия, новосибирск, белоруссия, роман головченко, андрей травников