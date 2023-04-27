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Новосибирская область и Белоруссия договорились развивать сотрудничество - РИА Новости, 27.04.2023
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13:02 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/sotrudnichestvo-1868102888.html
Новосибирская область и Белоруссия договорились развивать сотрудничество
Новосибирская область и Белоруссия договорились развивать сотрудничество - РИА Новости, 27.04.2023
Новосибирская область и Белоруссия договорились развивать сотрудничество
Белоруссия планирует развивать сотрудничество с Новосибирской областью в области транспортной техники, микроэлектроники, прорабатывается вопрос об открытии... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:02
2023-04-27T13:02
новосибирская область
россия
новосибирск
белоруссия
роман головченко
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Белоруссия планирует развивать сотрудничество с Новосибирской областью в области транспортной техники, микроэлектроники, прорабатывается вопрос об открытии торгового дома для потребительских товаров, сообщил журналистам в четверг в Новосибирске премьер Белоруссии Роман Головченко. "Первый блок нашего обсуждения – это то, что пользуется спросом и вызывает большой интерес, увеличение поставок белорусской техники в регион – пассажирской, коммунальной, грузовой и специальной. С другой стороны, это увеличение объемов поставок комплектаций новосибирских предприятий в Беларусь, на "БелАЗ" и другие наши предприятия", - рассказал он по итогам встречи с губернатором сибирского региона Андреем Травниковым. Головченко отметил, что в настоящее время очень перспективно сотрудничество в сфере микроэлектроники. Белорусская делегация в Новосибирске посетила завод полупроводниковых приборов "Восток". "Сейчас очень большой спрос на белорусское оборудование для производства микроэлектроники. С другой стороны, мы ждем финальной реализации тех разработок, которые ведутся в РФ и реализуются, в том числе, на этой производственной площадке как базовая электронно-компонентная база для наших наработок", - пояснил премьер. По его словам, очень большой интерес в Новосибирске вызвала проходящая в эти дни белорусская ярмарка. Есть большой спрос на продукцию белорусской легкой промышленности и продовольствие. "Думаем, каким образом консолидировать потоки. Может быть в одном каком-то торговом субъекте или торговом доме, чтобы полностью вся номенклатура потребительских товаров была представлена здесь в Новосибирске и нашла своего покупателя. Также думаем, каким образом улучшить нашу сбытовую и сервисную сеть. Сегодня посетил торговый дом "МТЗ Сибирь", это пример того, как мы сегодня консолидируем наших производителей", - рассказал Головченко. В свою очередь, Травников особо обратил внимание на тему развития совместных производств. В частности, в регионе есть совместный проект по сельхозтехнике, в основной навесной и прицепной. В ближайших планах совместный проект по производству самоходной техники, в частности для опрыскивания полей. Также в числе приоритетов – общественный транспорт. "Два года назад стартовала большая программа по обновлению общественного транспорта. За последние два года больше 200 единиц только Новосибирск получил автобусов, трамваев, троллейбусов. С одной стороны, рынок очень конкурентный, но уже в этих поставках присутствуют белорусские автобусы и троллейбусы совместного производства. По теме трамваев есть безусловное преимущество. Это совместное предприятие в Новосибирске "БКМ-Сибирь". Договорились, что в этом году коллеги выйдут на производство модели с обновленным современным кузовом, что даст толчок развитию рынка не только в Новосибирске, но и в других регионах Сибири", - сказал он.
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новосибирская область, россия, новосибирск, белоруссия, роман головченко, андрей травников
Новосибирская область, Россия, Новосибирск, Белоруссия, Роман Головченко, Андрей Травников

Новосибирская область и Белоруссия договорились развивать сотрудничество

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОбщий вид на технопарк в Новосибирском академгородке
Общий вид на технопарк в Новосибирском академгородке - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Общий вид на технопарк в Новосибирском академгородке. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Белоруссия планирует развивать сотрудничество с Новосибирской областью в области транспортной техники, микроэлектроники, прорабатывается вопрос об открытии торгового дома для потребительских товаров, сообщил журналистам в четверг в Новосибирске премьер Белоруссии Роман Головченко.
"Первый блок нашего обсуждения – это то, что пользуется спросом и вызывает большой интерес, увеличение поставок белорусской техники в регион – пассажирской, коммунальной, грузовой и специальной. С другой стороны, это увеличение объемов поставок комплектаций новосибирских предприятий в Беларусь, на "БелАЗ" и другие наши предприятия", - рассказал он по итогам встречи с губернатором сибирского региона Андреем Травниковым.
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Головченко отметил, что в настоящее время очень перспективно сотрудничество в сфере микроэлектроники. Белорусская делегация в Новосибирске посетила завод полупроводниковых приборов "Восток". "Сейчас очень большой спрос на белорусское оборудование для производства микроэлектроники. С другой стороны, мы ждем финальной реализации тех разработок, которые ведутся в РФ и реализуются, в том числе, на этой производственной площадке как базовая электронно-компонентная база для наших наработок", - пояснил премьер.
По его словам, очень большой интерес в Новосибирске вызвала проходящая в эти дни белорусская ярмарка. Есть большой спрос на продукцию белорусской легкой промышленности и продовольствие.
"Думаем, каким образом консолидировать потоки. Может быть в одном каком-то торговом субъекте или торговом доме, чтобы полностью вся номенклатура потребительских товаров была представлена здесь в Новосибирске и нашла своего покупателя. Также думаем, каким образом улучшить нашу сбытовую и сервисную сеть. Сегодня посетил торговый дом "МТЗ Сибирь", это пример того, как мы сегодня консолидируем наших производителей", - рассказал Головченко.
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В свою очередь, Травников особо обратил внимание на тему развития совместных производств. В частности, в регионе есть совместный проект по сельхозтехнике, в основной навесной и прицепной. В ближайших планах совместный проект по производству самоходной техники, в частности для опрыскивания полей. Также в числе приоритетов – общественный транспорт.
"Два года назад стартовала большая программа по обновлению общественного транспорта. За последние два года больше 200 единиц только Новосибирск получил автобусов, трамваев, троллейбусов. С одной стороны, рынок очень конкурентный, но уже в этих поставках присутствуют белорусские автобусы и троллейбусы совместного производства. По теме трамваев есть безусловное преимущество. Это совместное предприятие в Новосибирске "БКМ-Сибирь". Договорились, что в этом году коллеги выйдут на производство модели с обновленным современным кузовом, что даст толчок развитию рынка не только в Новосибирске, но и в других регионах Сибири", - сказал он.
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Новосибирская областьРоссияНовосибирскБелоруссияРоман ГоловченкоАндрей Травников
 
 
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