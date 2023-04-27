https://ria.ru/20230427/sanktsii-1868280180.html

В США ввели исключения из-под санкций для нескольких транзакций с ФСБ

В США ввели исключения из-под санкций для нескольких транзакций с ФСБ - РИА Новости, 27.04.2023

В США ввели исключения из-под санкций для нескольких транзакций с ФСБ

Министерство финансов США в четверг ввело ряд исключений из-под санкций для некоторых финансовых операций с участием Федеральной службы безопасности (ФСБ)... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T20:26

2023-04-27T20:26

2023-04-27T20:26

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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Министерство финансов США в четверг ввело ряд исключений из-под санкций для некоторых финансовых операций с участием Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, говорится в заявлении министерства. Ранее днем американский минфин повторно включил ФСБ России в свой ограничительный список. Такое решение было принято за приписываемое российской структуре "незаконное удержание американских граждан". Как уточнило американское ведомство в обнародованной отдельно генеральной лицензии, санкции США не затронут финансовые операции, связанные с "запросом, получением, использованием, оплатой или сделками с лицензиями, разрешениями, сертификатами или уведомлениями, выданными или зарегистрированными ФСБ для ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий в РФ". Условием для исключения из рестрикций, как подчеркивается, является то, что такие операции будут осуществляться в соответствии с правилами экспортного контроля, установленными минторгом США, а оплата сборов в пользу ФСБ не будет превышать 5 тысяч долларов США за календарный год.

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, сша, в мире