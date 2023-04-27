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В США ввели исключения из-под санкций для нескольких транзакций с ФСБ - РИА Новости, 27.04.2023
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20:26 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/sanktsii-1868280180.html
В США ввели исключения из-под санкций для нескольких транзакций с ФСБ
В США ввели исключения из-под санкций для нескольких транзакций с ФСБ - РИА Новости, 27.04.2023
В США ввели исключения из-под санкций для нескольких транзакций с ФСБ
Министерство финансов США в четверг ввело ряд исключений из-под санкций для некоторых финансовых операций с участием Федеральной службы безопасности (ФСБ)... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T20:26
2023-04-27T20:26
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фсб
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Министерство финансов США в четверг ввело ряд исключений из-под санкций для некоторых финансовых операций с участием Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, говорится в заявлении министерства. Ранее днем американский минфин повторно включил ФСБ России в свой ограничительный список. Такое решение было принято за приписываемое российской структуре "незаконное удержание американских граждан". Как уточнило американское ведомство в обнародованной отдельно генеральной лицензии, санкции США не затронут финансовые операции, связанные с "запросом, получением, использованием, оплатой или сделками с лицензиями, разрешениями, сертификатами или уведомлениями, выданными или зарегистрированными ФСБ для ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий в РФ". Условием для исключения из рестрикций, как подчеркивается, является то, что такие операции будут осуществляться в соответствии с правилами экспортного контроля, установленными минторгом США, а оплата сборов в пользу ФСБ не будет превышать 5 тысяч долларов США за календарный год.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, сша, в мире
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФСБ, США, В мире
В США ввели исключения из-под санкций для нескольких транзакций с ФСБ

Минфин США ввел исключения из-под санкций для нескольких транзакций с участием ФСБ

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Министерство финансов США в четверг ввело ряд исключений из-под санкций для некоторых финансовых операций с участием Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, говорится в заявлении министерства.
Ранее днем американский минфин повторно включил ФСБ России в свой ограничительный список. Такое решение было принято за приписываемое российской структуре "незаконное удержание американских граждан".
Как уточнило американское ведомство в обнародованной отдельно генеральной лицензии, санкции США не затронут финансовые операции, связанные с "запросом, получением, использованием, оплатой или сделками с лицензиями, разрешениями, сертификатами или уведомлениями, выданными или зарегистрированными ФСБ для ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий в РФ".
Условием для исключения из рестрикций, как подчеркивается, является то, что такие операции будут осуществляться в соответствии с правилами экспортного контроля, установленными минторгом США, а оплата сборов в пользу ФСБ не будет превышать 5 тысяч долларов США за календарный год.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФСБСШАВ мире
 
 
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