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В Челябинске ищут мужчину, избившего на улице пожилую женщину - РИА Новости, 27.04.2023
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13:34 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/rozysk-1868118330.html
В Челябинске ищут мужчину, избившего на улице пожилую женщину
В Челябинске ищут мужчину, избившего на улице пожилую женщину - РИА Новости, 27.04.2023
В Челябинске ищут мужчину, избившего на улице пожилую женщину
Полиция в Челябинске разыскивает мужчину, напавшего на пожилую женщину на улице, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:34
2023-04-27T13:34
происшествия
челябинск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Полиция в Челябинске разыскивает мужчину, напавшего на пожилую женщину на улице, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. В четверг в ряде пабликов в социальных сетях, в том числе "Агентство чрезвычайных новостей Челябинск", разместили видео, как по улице идет пожилая женщина, за ней следует мужчина. Поравнявшись, он неожиданно толкает ее локтем, а потом наносит несколько ударов кулаком в лицо, после чего удаляется. Женщина падает. "Сотрудники полиции Челябинска разыскивают мужчину, который напал на пожилую женщину. Сообщение поступило в отдел полиции Курчатовский УМВД России по Челябинску. Незамедлительно на поиски были ориентированы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наружные наряды патрульно-постовой службы", - говорится в сообщении. Полицейские устанавливают маршрут передвижения злоумышленника, проводят подворовый обход. Устанавливаются свидетели и очевидцы, принимаются все меры к его задержанию.
https://ria.ru/20230427/muzey-1868072961.html
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происшествия, челябинск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), челябинская область
Происшествия, Челябинск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Челябинская область
В Челябинске ищут мужчину, избившего на улице пожилую женщину

Полиция в Челябинске разыскивает мужчину, напавшего на пожилую женщину на улице

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Полиция в Челябинске разыскивает мужчину, напавшего на пожилую женщину на улице, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
В четверг в ряде пабликов в социальных сетях, в том числе "Агентство чрезвычайных новостей Челябинск", разместили видео, как по улице идет пожилая женщина, за ней следует мужчина. Поравнявшись, он неожиданно толкает ее локтем, а потом наносит несколько ударов кулаком в лицо, после чего удаляется. Женщина падает.
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"Сотрудники полиции Челябинска разыскивают мужчину, который напал на пожилую женщину. Сообщение поступило в отдел полиции Курчатовский УМВД России по Челябинску. Незамедлительно на поиски были ориентированы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наружные наряды патрульно-постовой службы", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают маршрут передвижения злоумышленника, проводят подворовый обход. Устанавливаются свидетели и очевидцы, принимаются все меры к его задержанию.
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