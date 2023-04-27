https://ria.ru/20230427/rozysk-1868118330.html

В Челябинске ищут мужчину, избившего на улице пожилую женщину

В Челябинске ищут мужчину, избившего на улице пожилую женщину - РИА Новости, 27.04.2023

В Челябинске ищут мужчину, избившего на улице пожилую женщину

Полиция в Челябинске разыскивает мужчину, напавшего на пожилую женщину на улице, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:34

2023-04-27T13:34

2023-04-27T13:34

происшествия

челябинск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Полиция в Челябинске разыскивает мужчину, напавшего на пожилую женщину на улице, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. В четверг в ряде пабликов в социальных сетях, в том числе "Агентство чрезвычайных новостей Челябинск", разместили видео, как по улице идет пожилая женщина, за ней следует мужчина. Поравнявшись, он неожиданно толкает ее локтем, а потом наносит несколько ударов кулаком в лицо, после чего удаляется. Женщина падает. "Сотрудники полиции Челябинска разыскивают мужчину, который напал на пожилую женщину. Сообщение поступило в отдел полиции Курчатовский УМВД России по Челябинску. Незамедлительно на поиски были ориентированы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наружные наряды патрульно-постовой службы", - говорится в сообщении. Полицейские устанавливают маршрут передвижения злоумышленника, проводят подворовый обход. Устанавливаются свидетели и очевидцы, принимаются все меры к его задержанию.

https://ria.ru/20230427/muzey-1868072961.html

https://ria.ru/20230427/zaderzhanie-1868077331.html

челябинск

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челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), челябинская область