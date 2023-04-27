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На Запорожской АЭС состоялась ротация специалистов МАГАТЭ - РИА Новости, 27.04.2023
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16:50 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/rotatsiya-1868204690.html
На Запорожской АЭС состоялась ротация специалистов МАГАТЭ
На Запорожской АЭС состоялась ротация специалистов МАГАТЭ - РИА Новости, 27.04.2023
На Запорожской АЭС состоялась ротация специалистов МАГАТЭ
Очередная ротация специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС прошла в четверг строго в соответствии с графиком, заявил постоянный представитель РФ при международных РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:50
2023-04-27T16:50
в мире
энергодар
россия
днепр (город)
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
запорожская аэс
сергей шойгу
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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Очередная ротация специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС прошла в четверг строго в соответствии с графиком, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter. "Очередная (ежемесячная) ротация специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась сегодня строго в соответствии с графиком", - написал Ульянов в своем официальном канале. Ранее в четверг глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца текущего года. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html
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в мире, энергодар, россия, днепр (город), михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, запорожская аэс, сергей шойгу
В мире, Энергодар, Россия, Днепр (город), Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Сергей Шойгу
На Запорожской АЭС состоялась ротация специалистов МАГАТЭ

Постпред Ульянов: на Запорожской АЭС по графику состоялась ротация специалистов МАГАТЭ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Очередная ротация специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС прошла в четверг строго в соответствии с графиком, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.
"Очередная (ежемесячная) ротация специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась сегодня строго в соответствии с графиком", - написал Ульянов в своем официальном канале.
Строительная площадка АЭС Аккую госкорпорации Росатом в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Вчера, 01:32
Ранее в четверг глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца текущего года.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Вчера, 14:42
 
В миреЭнергодарРоссияДнепр (город)Михаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиЗапорожская АЭССергей Шойгу
 
 
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