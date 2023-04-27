https://ria.ru/20230427/rotatsiya-1868204690.html

На Запорожской АЭС состоялась ротация специалистов МАГАТЭ

На Запорожской АЭС состоялась ротация специалистов МАГАТЭ - РИА Новости, 27.04.2023

На Запорожской АЭС состоялась ротация специалистов МАГАТЭ

Очередная ротация специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС прошла в четверг строго в соответствии с графиком, заявил постоянный представитель РФ при международных РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:50

2023-04-27T16:50

2023-04-27T16:50

в мире

энергодар

россия

днепр (город)

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

запорожская аэс

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46ea6d3755aa9680a089c48a2f423889.jpg

ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Очередная ротация специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС прошла в четверг строго в соответствии с графиком, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter. "Очередная (ежемесячная) ротация специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась сегодня строго в соответствии с графиком", - написал Ульянов в своем официальном канале. Ранее в четверг глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца текущего года. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html

https://ria.ru/20230427/grossi-1868146645.html

энергодар

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энергодар, россия, днепр (город), михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, запорожская аэс, сергей шойгу