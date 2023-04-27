Рейтинг@Mail.ru
ВСУ усилили переброску сил на Запорожское направление, заявил Рогов - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 27.04.2023 (обновлено: 05:36 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/rogov-1868013384.html
ВСУ усилили переброску сил на Запорожское направление, заявил Рогов
ВСУ усилили переброску сил на Запорожское направление, заявил Рогов - РИА Новости, 27.04.2023
ВСУ усилили переброску сил на Запорожское направление, заявил Рогов
Украинские войска в ночное время усилили переброску личного состава и техники на запорожское направление, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T03:16
2023-04-27T05:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
украина
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832318267_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_96eb20ebe5667cddc6aeb01f0efae142.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска в ночное время усилили переброску личного состава и техники на запорожское направление, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее он говорил, что киевские власти перебрасывают в подконтрольную им часть Запорожской области войска из центральных регионов Украины. По его словам, к концу текущей недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада."Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее - в сторону фронта (район г. Орехов). С наступлением темноты движение интенсифицировано", - написал Рогов в своем Telegram-канале.При переброске ВСУ, как подчеркнул Рогов, фиксируются данные о "грузовиках, тентах, лафетах орудий и транспорте с боеприпасами". Он добавил, что в обратном направлении от моста, через который идет переброска, поодиночке едут бензовозы. По его словам, ранее в сутки в ночное время проходило "не более 2-3 единиц тяжелой гусеничной техники".Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867259657.html
https://ria.ru/20230422/tekhnika-1867118955.html
запорожская область
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832318267_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_b14789f547c6ece81ed332154def0541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, владимир рогов, украина, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Киев, В мире
ВСУ усилили переброску сил на Запорожское направление, заявил Рогов

Рогов: ВСУ в ночное время усилили переброску сил на Запорожское направление

© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска в ночное время усилили переброску личного состава и техники на запорожское направление, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее он говорил, что киевские власти перебрасывают в подконтрольную им часть Запорожской области войска из центральных регионов Украины. По его словам, к концу текущей недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс "Гром-2", заявил Рогов
24 апреля, 08:51
"Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее - в сторону фронта (район г. Орехов). С наступлением темноты движение интенсифицировано", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
При переброске ВСУ, как подчеркнул Рогов, фиксируются данные о "грузовиках, тентах, лафетах орудий и транспорте с боеприпасами". Он добавил, что в обратном направлении от моста, через который идет переброска, поодиночке едут бензовозы. По его словам, ранее в сутки в ночное время проходило "не более 2-3 единиц тяжелой гусеничной техники".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
ВСУ стягивают технику в подконтрольную им часть Запорожской области
22 апреля, 19:44
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала