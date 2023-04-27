https://ria.ru/20230427/rogov-1868013384.html

ВСУ усилили переброску сил на Запорожское направление, заявил Рогов

ВСУ усилили переброску сил на Запорожское направление, заявил Рогов - РИА Новости, 27.04.2023

ВСУ усилили переброску сил на Запорожское направление, заявил Рогов

Украинские войска в ночное время усилили переброску личного состава и техники на запорожское направление, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T03:16

2023-04-27T03:16

2023-04-27T05:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

украина

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска в ночное время усилили переброску личного состава и техники на запорожское направление, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее он говорил, что киевские власти перебрасывают в подконтрольную им часть Запорожской области войска из центральных регионов Украины. По его словам, к концу текущей недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада."Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее - в сторону фронта (район г. Орехов). С наступлением темноты движение интенсифицировано", - написал Рогов в своем Telegram-канале.При переброске ВСУ, как подчеркнул Рогов, фиксируются данные о "грузовиках, тентах, лафетах орудий и транспорте с боеприпасами". Он добавил, что в обратном направлении от моста, через который идет переброска, поодиночке едут бензовозы. По его словам, ранее в сутки в ночное время проходило "не более 2-3 единиц тяжелой гусеничной техники".Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867259657.html

https://ria.ru/20230422/tekhnika-1867118955.html

запорожская область

украина

киев

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запорожская область, владимир рогов, украина, киев, в мире