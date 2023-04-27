ВСУ усилили переброску сил на Запорожское направление, заявил Рогов
Рогов: ВСУ в ночное время усилили переброску сил на Запорожское направление
© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска в ночное время усилили переброску личного состава и техники на запорожское направление, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее он говорил, что киевские власти перебрасывают в подконтрольную им часть Запорожской области войска из центральных регионов Украины. По его словам, к концу текущей недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.
"Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее - в сторону фронта (район г. Орехов). С наступлением темноты движение интенсифицировано", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
При переброске ВСУ, как подчеркнул Рогов, фиксируются данные о "грузовиках, тентах, лафетах орудий и транспорте с боеприпасами". Он добавил, что в обратном направлении от моста, через который идет переброска, поодиночке едут бензовозы. По его словам, ранее в сутки в ночное время проходило "не более 2-3 единиц тяжелой гусеничной техники".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.